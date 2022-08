Maneskin “sfacciati” agli MTV Video Music Awards/ Il traguardo dopo il caso censura

Maneskin protagonisti agli MTV Video Music Awards: tutti i riconoscimenti alla band italiana

Gli MTV Video Music Awards 2022 verranno ricordati per la consacrazione sul palco del Prudential Center a Newark in New Jersey, negli Stati Uniti d’America, dei Maneskin come una delle realtà musicali più influenti del momento, nel mondo, per una serie di nuovi riconoscimenti e traguardi. Ebbene sì, la formazione musicale vincitrice di Sanremo 2021 e degli Eurovision Song Contest 2021, del leader Damiano David, Ethan, David e Victoria, ha presenziato all’evento stregando i fotoreporter con il suo inconfondibile stile, sulla passerella, per poi esibire una performance totally live, provocatoria ed iconica sulle note di Supermodel ed aggiudicarsi l’ambito premio Best Alternative per il lavoro di I wanna be your slave. Un riconoscimento alla carriera che fa aggiudicare alla band vincitrice di Sanremo 2021 e degli Eurovision Song Contest 2021 un nuovo record per essere il primo gruppo italiano ad ottenere un moonman sul palco dell’ambito evento americano degli MTV Video Music Awards, l’evento che nasce come alternativa ai Grammy Awards.u

Tuttavia, non mancano polemiche sull’apparizione dei Maneskin agli MTV VMAs -segnata dal succinto perizoma che Damiano David ha sfoggiato nell’esibizione e l’uscita di seno che ha visto protagonista Victoria De Angelis per via della sexy scollatura del suo outfit monospalla. La performance, a detta dei fan del gruppo, sarebbe stata penalizzata dalle inquadrature, che la regia avrebbe evitato di dedicare al lato B del bello e dannato performer e al lato A della musicista, preferendo quindi inquadrare altri obiettivi, come il pubblico o comunque la band, seppur a debite distanze dai particolari hot del look audace di Damiano David e Victoria De Angelis. Che i Maneskin siano stati realmente penalizzati e in qualche modo bollati come volgari agli MTV VMAs, tanto da beccarsi una censura?

Il traguardo su YouTube, dopo le contestazioni web sulla performance dei Maneskin agli MTV Video Music Awards

Nel frattempo, la pagina Twitter MTV News dedica un cinguettio pubblico di risonanza mondiale ai Maneskin, definendo sibillinamente la loro performance come “l’esibizione più sfacciata” della serata-evento del 28 agosto 2022.

Ma non é tutto. Perché in queste ore, al di là della polemica sollevatasi in rete contro la produzione dello show -rispetto alla presunta censura subita dai Maneskin, per la serie “Se lo fa l’americano é stiloso e se lo fa l’italiano é sfacciato in negativo”- il gruppo di Zitti e buoni si aggiudica un nuovo riconoscimento.

Su YouTube, alle ore 11:14 e in data 30 agosto 2022, il gruppo si posiziona alla #3 tra le tendenze per la musica, con la performance di Supermodel eseguita proprio sul palco degli MTV Video Music Awards 2022. Insomma, i Maneskin, “nel bene e nel male”, continuano a dettare tendenza.

Nel 2003 #Mtv censurava Kamasutra di Paola e Chiara.

Oggi di nuovo censura per un capezzolo di Victoria dei #Maneskin #VMAs

E niente, sono passati 20 anni e siamo ancora lì (che poi il più nudo di tutti e 4 era Damiano) pic.twitter.com/zdTnpAZ8Lp — Domenico Marocchi (@domenicomarock) August 29, 2022













