Mango e Zenima/ Luce, il duetto bocciato dalla critica a Sanremo 1998

Mango e Zenima con “Luce” nella serata dei duetti di “Techetechetè“, il programma di video-frammenti in onda oggi, martedì 18 agosto 2020, su Raiuno. Il cantautore, conosciuto anche come Pino Mango, e la giovanissima interprete Zenima si presentano insieme in gara al Festival di Sanremo del 1998 con un brano intenso che però non conquista la critica e il pubblico. La coppia, infatti, si classifica solo al decimo posto nella classifica finale snobbata dalla critica musicale nonostante a detta di molti era tra i pezzi più belli di quella edizione. Suggestiva e poetica, la canzone poco dopo però conquista il cuore del pubblico, le classifiche e l’AirPlay radiofonico diventando uno dei successi di quella edizione della kermesse canora. In pochi sanno che di “Luce” esiste anche una versione cantata in lingua inglese e pubblicata nell’album “Credo” dell’immenso e indimenticabile Mango!

Mango: le partecipazioni a Sanremo. Nel 1998 in coppia con Zenima

La carriera di Mango è in parte legata al Festival di Sanremo dove ha partecipato come interprete ben sette volte. La prima nel 1985 nella categoria Giovani con il brano “Il viaggio” con cui vince il Premio della Critica. L’anno dopo è in gara nella categoria Big con “Lei verrà” con cui si classifica al quattordicesimo posto. Nel 1987 è ancora in gara a Sanremo, questa volta con “Dal cuore in poi”. Dopo tre anni di pausa, nel 1990 si presenta per la quarta volta nella categoria Artisti con il brano “Tu si” con cui accede alla fase finale. Nel 1995 Pino Mango torna sul palcoscenico dell’Ariston con “Dove vai” con cui conquista il Premio per il miglior arrangiamento, mentre nel 1998 è in gara con Zenima e la struggente “Luce” con cui vince il Premio FIMI “Migliore canzone. Nonostante il brano sia tra i più amati dal pubblico, la critica boccia la coppia. Ernesto Assante de La Repubblica nelle sue pagelle scrive: “Mango e Zenima – Luce Dignitosissima canzone, che il duo esegue con mestiere e classe, ma che nulla aggiunge a quanto Mango ha già detto e fatto”. L’ultima partecipazione di Mango come interprete è nel 2007 con il brano “Chissà se nevica” con sui si classifica al quinto posto della classifica finale, il suo miglior piazzamento di sempre al Festival.



