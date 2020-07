Manifest 2/ Anticipazioni 17 luglio: un nuovo amore per Jared

MANIFEST 2 ANTICIPAZIONI DEL 17 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 17 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Manifest 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il quarto, il quinto e il sesto, dal titolo “Nelle pieghe del tempo“, “Volo coordinato” e “Viaggio di ritorno“.

EPISODIO 4, “NELLE PIEGHE DEL TEMPO” – Michaela e Zeke hanno una visione su una rapina in banca. Arrivati sul posto, scoprono che uno dei criminali è Logan, uno dei passeggeri. Intanto, Ben si unisce a TJ per via di una chiamata che li porterà a conoscere Frank, il fratello di Logan. Quest’ultimo infatti vuole aprire una cassetta di sicurezza, che si apre con la chiave in possesso del fratello. Saanvi invece scopre che qualcuno ha rubato le sue ricerche su come eliminare il marcatore.

EPISODIO 5, “VOLO COORDINATO” – Gli Xiani prendono di mira la Chiesa dei Redivivi e Olive diventa l’unica testimone. Grace invece viene tamponata da qualcuno del gruppo soversivo, che secondo Ben e TJ hanno agito per allontanare la Polizia. Intanto, Jared fa in modo di aiutare Billy, il fratello di Tamara, per evitare che finisca nei guai. Zeke invece riesce a trovare un accordo con la sua ex moglie, poi Michaela lo ospita a casa sua.

EPISODIO 6, “VIAGGIO DI RITORNO” – Zeke e Michaela cercano di catturare uno spacciatore con cui l’ex moglie di lui ha contratto un debito. Ben e Saanvi invece seguono gli indizi di una nuova chiamata che li porta fino a Theo, il figlio di un passeggero: il bambino ha bisogno di un trapianto e il padre è l’unico donatore compatibile. Saanvi sperimenta poi il risultato delle sue ricerche su se stessa e scatena una chiamata che condivide con Adrian, Ben e Michaela: un aereo è precipitato.

MANIFEST 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Manifest 2: Michaela (Melissa Roxburgh) si becca la pallottola vagante e riesce a chiedere a Zeke (Matt Long) di fuggire. Poco dopo, Michaela ha una visione in cui si trova con Cal a bordo di un aeroplano che sta precipitando. Nonostante il ferimento, Kate Bowers (Andrene Ward-Hammond) inizia a sospettare sulla poliziotta non appena riceve il ruolo di Capitano e decide di assegnarle Drea Kimami (Ellen Tamaki) come nuova partner. Intanto, Ben (Josh Dallas) e Grace (Athena Karkanis) informano i figli del fatto che qualcuno dei passeggeri sta per avere un bambino, mentre Michaela scopre che due passeggeri sono scomparsi. Ben scopre in seguito che un furgone lo ha tenuto sotto controllo negli ultimi giorni, mentre Zeke decide di costituirsi. Quando i due passeggeri vengono ritrovati, Ben e la sorella li aiutano a decifrare la chiamata: un’intera famiglia è intrappolata sulla scogliera. Nel frattempo, Il Maggiore consiglia a Saanvi (Parveen Kaur) di entrare in un gruppo di supporto. Ben scopre alla fine che Vance (Daryl Edwards) è ancora vivo. Vance confessa di aver finto la propria morte per incastrare Il Maggiore. Intanto, Michaela si presenta in aula per il processo di Zeke, che si dichiara colpevole.

Grace invece viene fermata da una chiamata poco prima di scoprire chi sta per partorire. Assieme al marito realizza poi che il figlio è di Ben e che le chiamate vengono ereditate tramite DNA, cosa che spinge Olive (Luna Blaise) ad entrare a far parte della chiesa di Adrian (Jared Grimes) perchè si sente esclusa. Nel frattempo, Saanvi rivela al Maggiore l’esistenza del bambino, mentre un giovane passeggero, TJ (Garrett Wareing), viene arrestato per sospetto omicidio. Grazie alle visioni, Michaela scopre che in realtà l’assassino è una guardia. Poi riceve una nuova chiamata mentre si trova con Cal: qualcuno farà del male a Zeke. Michaela fa di tutto per evitare che Zeke finisca in carcere, mentre Saanvi intuisce che Il Maggiore è al corrente delle sue ricerche per via di una talpa interna. Grazie all’aiuto di Vance e Ben, la scienziata scopre che Il Maggiore potrebbe essere una certa Kathryn Fitz, esperta in guerra psicologica. Intanto, Michaela decide che l’unico modo per aiutare Zeke è farlo uscire di prigione. Grace invece riceve una nuova chiamata su un gargoyle e una donna, Erika, mentre Ben valuta un’offerta di lavoro per essere professore all’università di TJ. Furioso con Michaela, Jared inizia a flirtare con Tamara (Leah Gibson), una barista che lavora in un locale frequentato dagli Xiani.



