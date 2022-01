Manila Nazzaro/ Amicizia al capolinea con Soleil? Con l’arrivo di Delia è guerra!

Manila Nazzaro si “schiera” con Delia Duran, la reazione di Soleil Sorge

Questa sera torna il Grande Fratello vip e uno degli argomenti più caldi è senza dubbio la crisi tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Un tema che in questi giorni ha attirato le attenzioni del pubblico, incuriosito dal fatto che tra le due gieffine sia piombato il grande freddo dal momento in cui Delia Duran ha messo piede nella casa. Semplice coincidenza? Sembrerebbe di no. Infatti Manila è apparsa fin da subito ammaliata della nuova arrivata, ma soprattutto convinta della sua genuinità. Una presa di posizione opposta a quella di Soleil Sorge, che ha vissuto momenti di grande tensione con la moglie di Alex Belli.

Lorenzo Amoruso, sorpresa a Manila Nazzaro/ Al Gf Vip per un messaggio importante

In ogni caso l’ex miss Italia ha preso fin da subito una posizione chiara nei confronti di Delia: non vuole emarginarla dal gruppo, anzi pare essere molto ben disposta e accogliente nei suoi confronti. Lo stesso non si piò dire di Soleil, che si è allontanata da Manila Nazzaro, delusa dal suo atteggiamento che probabilmente considera come un “tradimento”. L’ex Miss Italia, dal canto suo, non ha nascosto la sua delusione per il cambiamento di Soleil ed è apparsa piuttosto amareggiata.

Giacomo Urtis sparla di Soleil Sorge con Manila Nazzaro/ "Non è stata usata ma..."

Grande Fratello vip: Manila Nazzaro e Soleil Sorge: amicizia al capolinea?

“Sono andata quattro volte da lei, ma la gente non deve implorarla. Ormai non vede niente. Io sono stata sempre lì quando ne aveva bisogno. Mi giri le spalle adesso? Ci sono persone che mi vogliono bene qui dentro e me lo dimostrano. Se qualcuno non riconosce il tuo bene, più di tanto non puoi fare”, ha detto Manila Nazzaro a proposito del muro eretto da Soleil Sorge nei suoi confronti. “Io non cerca la riconoscenza, ma cerco la comprensione anch’io. Come ho sempre fatto”, ha continuato l’ex Miss Italia in una conversazione con la nuova arrivata al Grande Fratello vip Delia, la quale sembra ricambiare la sintonia.

Soleil Sorge smaschera Miriana Trevisan/ "L'ho sgamata da subito e per questo…"

Da quando la moglie di Belli ha fatto il suo ingresso nella casa, il benvenuto di Manila è stato senza dubbio il più caloroso. Tutto questo ha però messo in forte crisi alcuni rapporti già stabili e consolidati, portando nuove ed imprevedibili tensioni. Chissà se questa sera Alfonso stuzzicherà Manila e Soleil su questo tema.



© RIPRODUZIONE RISERVATA