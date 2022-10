Manila Nazzaro: “Charlie Gnocchi mi ha delusa”/ “Non lo riconosco. Con Bellavia…”

Manila Nazzaro delusa da Charlie Gnocchi

Manila Nazzaro è stata indubbiamente un’indiscussa protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Eliminata ad un passo dalla finale. l’ex Miss Italia, durante la sua partecipazione al reality show, ha avuto un grosso seguito di fan, ma anche di haters che hanno criticato alcuni suoi atteggiamenti. Conoscendo perfettamente cosa accade nella casa di Cinecittà, ma soprattutto, conoscendo Charlie Gnocchi a cui è legata da un rapporto d’amicizia, la Nazzaro non nasconde di essere delusa da ciò che ha visto durante le prime settimane del reality.

Luca Salatino piange per la fidanzata al GF Vip: "Ho bisogno di lei"/ Soraia Ceruti risponde all'appello

Nel corso di una diretta Instagram con Patrizia Pellegrino con cui ha condiviso, anche per poche settimane, la casa di Cinecittà, Manila Nazzaro ha commentato il caso Marco Bellavia soffermandosi, in particolare, proprio sull’atteggiamento che Charlie Gnocchi ha avuto nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam.

GF vip, Antonella Fiordelisi vincitore finale?/ Per il web e i bookmakers lei é...

Le parole di Manila Nazzaro su Charlie Gnocchi

Manila Nazzaro non concede sconti neanche all’amico Charlie Gnocchi condannando l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Marco Bellavia. “Charlie ha sbagliato molto con Bellavia. Onestamente sono delusa e non lo riconosco. Peccato! Fuori di lì posso garantire che è una persona estremamente gentile e generosa. Ma nel contesto del GFvip mi lascia perplessa. Non so chi sia questo Charlie”, le parole della Nazzaro.

L’opinione dell’ex Miss Italia sarà mostrata a Charlie Gnocchi o Manila avrà la possibilità di entrare nella casa per fare una sorpresa all’amico come ha fatto Adriana Volpe con Charlie Gnocchi?

Cristina Quaranta ancora contro Marco Bellavia al GF Vip: "L'avrei affogato"/ Web furioso: "Basta bullismo!"













© RIPRODUZIONE RISERVATA