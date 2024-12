Modella, conduttrice e showgirl a tutto tondo. Manila Nazzaro non può certo lamentarsi della carriera che è riuscita a costruirsi, dalla vittoria di Miss Italia 1999 allo sbarco in tv come concorrente e opinionista in vari reality e programmi. La sua vita privata tuttavia è stata segnata anche da grandi dolori, quelli che lasciano il segno. Ha dovuto fare i conti con una doppia malattia, dal morbo di Baseodw, malattia autoimmune che colpisce la tiroide, al terribile carcinoma all’utero.

“L’ho scoperto grazie alla prevenzione, che mi ha salvata. Quell’anno è stato durissimo per me e sono riuscita a superarlo grazie ai miei figli e al mio compagno Lorenzo Amoruso. Ora sono felice, mi ha chiesto di sposarmi”, aveva raccontato Manila Nazzaro. All’epoca, l’ex miss, era ancora impegnata con l’ex calciatore, oggi invece è felicemente sposato con il ballerino Stefani Oradei.

Ma come sta oggi Manila Nazzaro dopo la malattia? Le cure e, sopratutto, il tempismo le hanno permesso di superare brillantemente la malattia. Infatti ora la showgirl sembra godere di buona salute e sogna grandi cose per il futuro, assieme al suo grande compagno. In primis c’è il desiderio di avere un altro figlio, anche se l’età non è più dalla sua parte.

“Ho deciso di lottare per avere un figlio, ma non è facile diventare diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica”, ha dichiarato la modella entusiasta e speranzosa in vista del futuro.

