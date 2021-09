Manila Nazzaro/ Contro Tommaso Eletti, il suo atteggiamento divide il pubblico del Grande Fratello vip

Manila Nazzaro arrivano i primi scontri nella casa del Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro è stata subito ben accetta nella casa del Grande Fratello Vip, ha conquistato tutti con la sua lealtà e capacità di andare dritta al sodo. L’ex Miss Italia, infatti, non punta sulla bellezza ma sulla schiettezza, motivo per il quale le capita di alzare la voce con qualcuno che ritiene non si stia comportando correttamente.

Durante l’ultima puntata c’è stato un suo scontro verbale con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. L’accusa è quella di non dare una mano nelle faccende domestiche e di essere concentrata solo su se stessa. Secondo Manila Nazzaro la nuova entrata si impegna pochissimo e pensa solo ad apparire. “Non è un villaggio turistico”, ha asserito. Consapevole di aver utilizzato dei toni un po’ bruschi, subito dopo le ha chiesto scusa mentre Sophie le ha promesso che in futuro si renderà più utile.

Manila Nazzaro: il suo atteggiamento divide il pubblico

Il parere del pubblico a casa su Manila Nazzaro è discordante: c’è chi la trova troppo moralista e chi invece accetta di buon grado il suo fare da prima della classe. Manila è una persona che sa mettersi in gioco che non si tira indietro di fronte a nulla, sempre presente in tutte le occasioni e pare andare d’accordo con tutti all’interno della casa.

Quando ha iniziato la sua avventura, ha esplicitamente dichiarato di desiderare che il pubblico televisivo la guardasse con occhi diversi e lei si impegna tanto per riuscire a rivelarsi sino in fondo. Non sembra temere nessuno in particolare e la sua buona volontà è una qualità che non è passata inosservata. Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha criticato la reazione di Tommaso Eletti, dopo una discussione nata a tavola sul rispettare alcune semplici regole di convivenza: “Tommaso non fa nulla, non puoi alzarti e andartene. Con tutto il rispetto, secondo me Davide dovrebbe rimanere. Ha molta più voglia di Tommaso di rimanere ed è più collaborativo in casa”.

