Manila Nazzaro e Carmen Russo: amicizia al capolinea?/ Lite dopo la nomination

Questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro potrebbe dover affrontare un confronto con Carmen Russo, finita in nomination proprio per il vito dell’ex Miss Italia. Già nella scorsa puntata Manila ha avuto un confronto con Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha accusato l’ex Miss Italia di aver sparlato di lui alle spalle. La Nazzaro ha ammesso di aver detto che secondo lei Nicola è un ragazzo con dei problemi da risolvere, come confermano alcuni suoi atteggiamenti rabbiosi non sempre giustificati. Al momento delle nomination, poi, Manila ha nominato Carmen Russo “per esclusione”.

La ballerina non ha preso bene la nomination e ha chiesto a Manila perché ha votato proprio lei mettendo in discussione il loro rapporto di amicizia. La Nazzaro si è difesa dicendo che nonostante la stima che prova nei suoi confronti, può mandarla al televoto a prescindere dal loro rapporto.

Manila Nazzaro e Carmen Russo: amicizia al capolinea?

Nelle ore successive Manila Nazzaro e Carmen Russo sono tornate a parlare della nomination. La showgirl, infatti, non ha nascosto di essere rimasta delusa dal voto dell’amica. L’ex Miss Italia, dopo aver sentito Carmen e Miriana parlare in cucina, si è sfogata con Katia Ricciarelli: “Ogni volta che nomino qualcuno, è una tragedia”, secondo l’ex Miss Italia le nomination non dovrebbero essere prese sul personale e, sebbene nei confronti di Carmen provi ammirazione e stima, le ha dato il suo voto sulla base di una scala di priorità non avendo una motivazione.“Se tu mi avessi nominata ieri, con la mia motivazione, io non me la sarei presa”, ha detto a Carmen Russo. La ballerina, d’accordo con Manila, ha spiegato di esserci rimasta voto per la nomination, perché pensava che avessero un legame d’amicizia molto stretto.

