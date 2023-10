Manila Nazzaro furiosa con Lorenzo Amoruso: “Mi ha umiliata e denigrata”/ “Insulti dal web per sua vendetta”

Manila Nazzaro è una delle ospiti della puntata di Verissimo del 7 ottobre. La showgirl è pronta a chiarire degli aspetti della sua rottura con Lorenzo Amoruso e mettere un punto alle tante voci anche spiacevoli sul suo conto. “La verità è che lui, dalla mia uscita al GF, è partito un atteggiamento estremamente distaccato nei miei confronti. Noi ci siamo lasciati perché le litigate erano estremamente frequenti e in modalità sbagliata, con parole che volutamente mi ferivano. Io mi sentivo umiliata, denigrata, offesa e lo erano anche le persone a me vicino.”

Parole forti quelle di Manila Nazzaro, che ha così proseguito: “La mia decisione di andare via non è arrivata da un momento all’altro. Ho ricevuto una vera e propria shitstorm per colpa sua che voleva vendicarsi. A causa di una diretta con un suo pseudo-amico, in cui ha detto che io frequentavo già un altro uomo, ho subito insulti di ogni genere.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dal sogno nuziale alla rottura

L’attualità sentimentale di Manila Nazzaro può essere decisamente considerata felice; la liaison con Stefano Oradei sembra procedere nel migliore dei modi. I mesi che precedono la love story con il ballerino non sono stati affatto facili per la conduttrice, alle prese con una sofferta e dibattuta separazione da Lorenzo Amoruso. Con l’ex calciatore ha avuto una storia d’amore durata circa 5 anni e ad un certo punto sembrava prossimo anche il grande passo del matrimonio.

La celebrazione nuziale tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è tardata ad arrivare, ma non per dissapori evidenti. Le circostanze pare non siano state favorevoli per giungere al grande passo del matrimonio ma nei primi mesi del 2023 sono iniziate a trapelare con insistenza voci di forte crisi, poi confermate seppur in maniera indiretta dai diretti interessati. Tutto è partito da una serie di aneddoti social tra presunte frecciatine e sfoghi ad effetto; prima che di fatto la relazione capitolasse in maniera ufficiale.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: le ragioni della separazione e il rapporto attuale

Nel corso del tempo, parlando della rottura con Lorenzo Amoruso, sono stati diversi i commenti di Manila Nazzaro; alcuni dei quali estrapolati come antifona da alcuni post pubblicati sui social. Pare che la showgirl lamentasse una mancanza di vero interesse, di vicinanza e, intervistata a Verissimo spiegò: “Il mio grande progetto non è stato accolto, il matrimonio. Non so, forse non era la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio”. Dopo le parole della conduttrice, non tardò ad arrivare il parere dell’ex calciatore.

“Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne… C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia”. Queste le parole di Lorenzo Amoruso dopo aver appreso le dichiarazioni della sua ex compagna Manila Nazzaro, e in più aggiunse: “Lei ha preso la decisione di lasciarmi per una discussione futile poi degenerata; lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione…”. Pare dunque, stando anche alla nuova relazione della donna, che i rapporti tra i due siano piuttosto freddi e che non ci sia un margine di recupero nel prossimo futuro.

