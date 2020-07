Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ Scoppia la gelosia dopo un bacio.. (Temptation Island 2020)

LORENZO AMORUSO DIVORATO DALLA GELOSIA IN TEMPTATION ISLAND 2020?

Lorenzo Amoruso sembrava un allenatore in panchina pronto a gestire i suoi uomini (in questo caso i suoi compagni di avventura in Temptation Island 2020) ma presto potrebbe lasciare il suo posto di saggio consigliere a favore di quello di amante geloso, cosa avrà combinato Manila Nazzaro? I due compongono la coppia promossa della prima puntata di giovedì scorso. Timida e gentile lei, pronta a correre in soccorso delle sue compagne in lacrime, e grintoso e “allenatore” lui pronto a consigliare i suoi ragazzi a cominciare da Andrea reo di farsi irretire da Anna che parla di lui come di un affare da cogliere e non di un uomo da amore. Proprio il meme che lo vede come protagonista ha catalizzato l’attenzione sui social in questi giorni, ma tutto è destinato a cambiare proprio questa sera con la seconda puntata?

LORENZO AMORUSO VEDE MANILA LAZZARO NELLE MANI DI ALESSANDRO E..

Il promo della nuova puntata di Temptation Island 2020 mostrano le immagini della bella Manila Nazzaro alle prese con il single Alessandro, lo stesso che abbiamo avvistato anche con Antonella Elia. A quanto pare il giovane non ha intenzione di passare queste settimane senza farsi notare e ha trovato il modo giusto buttandosi a capofitto sulla bella ex Miss bionda che si lascerà baciare sulle gambe. Sarà questa l’immagine che sarà mostrata a Lorenzo Amoruso al falò e la sua reazione non sarà di certo calma. Se già lo abbiamo visto arrabbiarsi nei giorni scorsi proprio con i suoi compagni, cosa potrà combinare quando vedrà la sua compagna in balia del single? Le immagini lo mostrano pronto a chiudere il pc al grido di “Ho visto già abbastanza” e questo lascia intendere che non lo vedremo nemmeno terminare la visione, quale sarà la sua reazione subito dopo? Anche lui chiederà un falò di confronto o proverà a gestire la sua gelosia?



