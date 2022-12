Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino contro Dana Saber/ “Come si permette a…”

Dana Saber, Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino la attaccano: cosa è successo

Dana Saber è entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ma ha già provocato diverse polemiche fuori e dentro la porta rossa di Cinecittà. Dall’intensa discussione con Oriana Marzoli, alle dichiarazioni poco gradite su Vladimir Putin la modella italo-marocchina si è inimicata già molte persone.

GF Vip, Manila Nazzaro "Charlie ha fatto errori"/ "Milena Miconi ha valore aggiunto…"

A scagliarsi contro alcune dichiarazioni che Dana Saber ha pronunciato contro Milena Miconi, ci hanno pensato due ex concorrenti del GF Vip. La prima è Patrizia Pellegrino che dichiara: “Ma come si permette questa di dire queste cose? E’ una fuori di testa sbattetela fuori subito“. All’appello si è aggiunta anche Manila Nazzaro che ha aggiunto: “Personaggi così in tv non dovrebbero trovare mai spazio. E invece… ma che ne sa di Milena? Come si permette di dire cose così gravi su una persona che neanche conosce? Detto poi da una che vede in Putin il suo uomo ideale. Già questo basterebbe per cacciarla da lì”. Insomma, sembra che la modella non stia godendo di una bella reputazione, cosa ne penserà il pubblico da casa?

Manila Nazzaro stronca il GF Vip "poco di originale e positivo"/ E su Pamela Prati...

Dana Saber e le forti dichiarazioni a Milena Miconi: “Cattiva nell’anima”

Dana Saber, in pochi giorni di reality show, ha già litigato con diversi concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella italo-marocchina sembra non tollerare quasi nessuno e non perde occasione di farlo notare, rivolgendo parole al veleno.

Nelle ultime ore, la gieffina ha fatto alcune dichiarazioni davvero dure nei confronti di Milena Miconi: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei. Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre. Mi fa schifo. È cattivo nell’anima, lo ribadisco. È una donna che ama ferire. Nessuno mi ha toccato in profondità come questa donna”. Gran parte del web non sembra aver gradito il linguaggio usato da Dana Saber, tanto che qualcuno chiede già la squalifica della gieffina.

Manila Nazzaro, la malattia e il figlio perso/ "Aborto? Dolore ormai è parte di me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA