Manila Nazzaro e Stefano Oradei matrimonio, gaffe di Barbara Bouchet/ “Ci andrò” ma è stato celebrato ieri

Barbara Bouchet fa una gaffe sul matrimonio tra Stefano Oradei e Manila Nazzaro: “Andrò al matrimonio”

C’è stato spazio anche per una gaffe sul matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei per Barbara Bouchet durante l’intervista concessa a Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Nel dettaglio infatti durante la chiacchierata con Francesca Fialdini l’attrice ha ricordato anche la sua recente esperienza a Ballando con le stelle in coppia con Stefano Oradei. E proprio sullo show di Milly Carlucci e su una difficile presa fatta ha confessato: “Ho detto, non lo farò mai, non lo farò mai poi invece un giorno ho pensato non mi farà cascare, mi sono tranquillizzata e l’ho fatto. L’ho fatto ma ci è voluto l’energia, la forza e la gentilezza di Stefano Oradei.”

Tuttavia subito dopo Barbara Bouchet ha commesso una clamorosa gaffe: “Adesso si sposa e vado anche al matrimonio.” Peccato però che il matrimonio tra Stefano Oradei e Manila Nazzaro è stato celebrato ieri, 4 maggio 2024. Molti siti in queste ore hanno postato foto esclusive dell’evento e Novella2000 ha rivelato che tra i presenti c’erano molti volti noti tra cui le damigelle d’onore Angela Melillo e Milena Miconi. Tuttavia forse l’attrice non ha commesso una gaffe vera e propria perché nei prossimi giorni, per l’esattezza il 13 maggio, ci sarà una grande festa con molti più invitati anche se per il momento non vi è certezza.

Da noi a ruota libera, l’attrice confessa: “Spero di essere la suocera perfetta”

Gaffe a parte Barbara Bouchet, durante l’intervista concessa a Francesca Fialdini, ha risposto in maniera schietta e diretta a domande più private sulla sua famiglia e sulla sua vita quotidiano. Innanzitutto ha confessato di essere un’ottima suocera: “Spero di essere la perfetta suocera che non mette bocca su nulla.” Poi ha aggiunto di essere una fan del soap dei record di Rai1: “Sono affezionata da tanto tempo de Il paradiso delle signore.” Ed infine ha rivelato: “Mi annoio da sola io amo la compagnia.”











