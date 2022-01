Manila Nazzaro: “Giustifico Katia Ricciarelli”/ “Termini forti, ma c’è…”

Manila Nazzaro si schiera dalla parte di Katia Ricciarelli. Dopo il litigio tra la Ricciarelli e Lulù Selassiè, in un confessionale trasmesso nel daytime del Grande Fratello Vip 2021 del 5 gennaio, Manila Nazzaro ha espresso la propria opinione ribadendo la propria posizione. L’ex Miss Italia afferma di giustificare l’atteggiamento della Ricciarelli. Pur riconoscendo l’uso di termini forti, la Nazzaro è convinta che dietro ci sia un messaggio profondo.

“Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi di Katia c’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico Katia Ricciarelli. Perché dietro a dei termini anche forti di Kati c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, collaborazione, di solidarietà e anche generosità. Questi sono tutti degli elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente. […] Per la persona che è io mi sento di giustificare alcune sue uscite. Anche perché poi le parole forti sono arrivate anche dagli altri”, ha detto in confessionale.

Soleil Sorge come Manila Nazzaro: dalla parte di Katia Ricciarelli

Della stessa opinione di Manila Nazzaro è Soleil Sorge che, insieme all’ex Miss Italia, è la persona più vicina a Katia Ricciarelli. L’influencer, in confessionale, riflette sulla situazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

“Lei è una donna che va rispettata perché è sempre stata estremamente gentile con l’altro gruppo. Quelle sono delle arroganti e maleducate che si devono vergognare. Katia quando sbotta ha questo modo qui un po’ forte. Ogni tanto esagera con determinate parole, ma lei stessa lo riconosce., però è buona e non è sempre così. […] La vera maleducazione io l’ho vista dagli altri e non da Katia. Lulù ad esempio si definisce la principessa di Roma e poi ha una volgarità unica e viene fuori la sua vera personalità da maleducata”, ha detto Soleil come riporta Biccy.

