Manila Nazzaro e Stefano Oradei: un figlio dopo il matrimonio?

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non nascondono il sogno di volere un figlio. Manila Nazzaro, già mamma di Francesco e Nicholas, nati dal primo matrimonio con Francesco Cozza, non esclude di poter avere il terzo figlio realizzando, così, il sogno del marito Stefano Oradei di diventare papà. Il ballerino, ex maestro di Ballando con le stelle, infatti, non ha figli e con l’ex Miss Italia potrebbe realizzare il sogno di allargare la famiglia. Uniti e sempre più innamorati, l’ex Miss Italia e il ballerino, dopo il matrimonio, celebrato lo scorso maggio, cullano il sogno di poter coronare il loro amore anche con un sogno.

A confermare tale desiderio della coppia è il settimanale Oggi che, nel numero in edicola da giovedì 12 settembre 2024, scrive: “La coppia non nasconde il sogno di allargare la famiglia e Manila ha manifestato anche la possibilità di affidarsi alla scienza per realizzare questo desiderio”.

Manila Nazzaro e le parole sul sogno del terzo figlio

Della possibilità di avere il terzo figlio, Manila Nazzaro ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più. “Lo so che, alla mia età, non è facile diventare mamma in modo naturale, ma io e Stefano ci stiamo sottoponendo a una serie di visite e per ora va tutto bene, non ci sono ostacoli. E se con i metodi tradizionali non dovessi riuscire ad avere una gravidanza, siamo pronti ad affidarci alla scienza”, ha detto l’ex Miss Italia.

“Sono fertile. Ho una buona riserva ovarica e teoricamente questo bambino potrebbe arrivare anche in modo naturale. Anche Stefano ha fatto i suoi controlli, lui ha quarant’anni e gli uomini possono diventare padri a tutte le età, ma anche loro possono avere dei disturbi, come ad esempio la sterilità. Ma anche nel suo caso, va tutto bene, nessun problema”, ha aggiunto.