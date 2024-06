Manila Nazzaro, chi è e marito Stefano Oradei/ Il matrimonio e la clamorosa assenza dell’amica Matilde Brandi

Manila Nazzaro è una conduttrice ed ex modella, che nel 1999 è stata eletta Miss Italia: oggi ha un ampio seguito sui social network, anche in virtù delle recenti partecipazioni a Tempation Island e al Grande Fratello. Il 4 maggio scorso si è sposata in seconde nozze (prima era stata unita all’ex calciatore Francesco Cozza) con il marito Stefano Oradei, ballerino e insegnante di danza. Una grande assente all’evento è stata Matilde Brandi, sua fedele amica che avrebbe dovuto anche ricoprire il ruolo di damigella. Non è stato possibile, tuttavia, perché la showgirl si trova al momento in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Manila Nazzaro (e il marito) hanno dovuto dunque “accontentarsi” di Angela Melillo, Milena Miconi e Veronica Maya.

Nonostante ciò, Manila Nazzaro non si è assolutamente offesa, tanto che è volata oltreoceano proprio per fare una sorpresa all’amica Matilde Brandi, con la sinergia della produzione del programma. Le donne potranno rincontrarsi dopo il lieto evento tra Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei, avvenuto con rito civile a Roma. La naufraga dunque avrà finalmente modo di rivolgerle personalmente i suoi auguri per le nozze. Intanto, in questi giorni, la ex Miss Italia ha fatto il tifo per lei e ha chiesto ai suoi folllower di sostenerla in questa avventura in Honduras.

L’amicizia tra Manila Nazzaro e Matilde Brandi

L’amicizia tra Manila Nazzaro, Matilde Brandi, Milena Miconi e Angela Melillo è di lunga data: si sono conosciute infatti grazie al Bagaglino e sono riuscite a creare un profondo legame, oltre ogni rivalità e competizione professionale. Nonostante il passare del tempo e le diverse vicissitudini personali, nulla ha scalfito il loro rapporto. Anzi, periodicamente si riuniscono per vivere nuove avventure che condividono sui social network.

È accaduto ad esempio al matrimonio di Angela Melillo con Cesare San Mauro alla fine del 2022 e qualche settimana dopo negli studi di Verissimo, poi per le nozze appunto di Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei, dove però mancava Matilde Brandi. Insomma, le occasioni per ritrovarsi non mancano.

