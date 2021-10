Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso il suo regalo di compleanno?/ L’atteso incontro al Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro ha festeggiato ieri, domenica 10 ottobre, 44 anni dentro la casa del Grande Fratello Vip. Come già fatto per il compleanno di Carmen Russo, i concorrenti del GF Vip hanno organizzato una vera e propria festa, tra canti balli e giochi. Durante la serata è stata proprio Manila ha presentare le miss e i mister scelti dai social: “Se non trovo niente da mangiare, mangio un altro vip” e il titolo assegnato a Francesca Cipriani, a Lucrezia Hailé Selassié la coccarda come “Miss se sono di fretta, non mi lavo i denti”, Davide Silvestri è stato eletto “Miglior candidato a Presidente del Consiglio”, la bella influnecer Soleil Sorge invece ha ricevuto da Manila la coccarda come “Miss se urli, io urlo più forte”.

Secondo l’ex gieffino Andrea Casalino, Manila Nazzaro potrebbe arrivare in finale. Ospite dell’ultima puntata di GF Vip Party, il modello ha risposto ad alcune curiosità di Giulia Salemi e Gaia Zorzi: “Tifo per Manila Nazzaro perché è la meno stratega ed è pure più spontanea rispetto ad Aldo, che è una persona squisita ed un leader però secondo me è uno stratega“.

E ha aggiunto: “Potrebbero vincere una Manila Nazzaro o un Aldo Montano che sanno essere leader e sanno comunicare in modo semplice. Manuel Bortuzzo è una vittoria annunciata, ma il GF Vip potrebbe riservare delle sorprese“. Sicuramente la ex Miss Italia è un personaggio molto forte, che divide però il popolo dei social: “Ma Aldo e Manila quanto la soffrono Soleil, si sentivano già uomo e donna alpha della casa invece…”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Manila sempre a mettere a posto e a bacchettare tutti”.

