Manila Nazzaro rincuora Gianmaria Antinolfi/ “Non devi farti i castelli in aria ma..”

Manila Nazzaro cerca di confortare Gianmaria Antinolfi. A causa della situazione con Sophie Codegoni, l’imprenditore è giù di morale e si lascia andare in un momento di sconforto. Gianmaria ascolta la canzone L’Universo tranne noi” e dice: “Se dovessi rimanere io, spero che domani esca Sophie”. Al contrario, Manila lo invita a prenderla diversamente poiché, a suo parere, all’esterno probabilmente potrebbe nascere qualcosa. “C’è una bella strada che potresti fare con lei… Stasera non è la serata per pensare a ciò che vorresti o che non vorresti” aggiunge. L’ex Miss Italia è dispiaciuta per Gianmaria e lo stringe in un abbraccio forte. Manila cerca poi di fargli capire che, a prescindere, sicuramente fuori dalla Casa troverà tantissime persone che lo apprezzeranno per quello che è.

Manila Nazzaro ha spiegato poi a Gianmaria Antinolfi come dovrebbe comportarsi con Sophie Codegoni: “Basta Giamma, ancora ci stai dietro? Mi fa ridere che ogni volta c’è questa cosa qui: vi allontanate, vi mandate in nomination, e ricomincia questa fiction. Non vi parlate. Svegliati ogni tanto, io te lo dico perché ti voglio bene, mi fai inca**are perché dormi in piedi”. L’imprenditore si è difeso dicendo che a lui piace Sophie. L’ex Miss Italia lo avverte: “Basta castelli in aria, secondo me devi trattarla da amica”.

Manila ha dei momenti di cedimento. Parlando con Aldo Montano confessa che il 16 Novembre dell’anno scorso le hanno diagnosticato l’interruzione della gravidanza per motivi naturali e che per lei è una ferita ancora aperta; non riesce a trattenere le lacrime al ricordo di quel giorno e nemmeno parlare con qualcuno che ha vissuto la stessa tragedia riesce a rincuorarla, tanto che sono le sue amiche più vicine, Katia Ricciarelli e Carmen Russo, le uniche a farle tornare un sorriso. Manila si confida: “Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, pure lui non stava affatto bene. Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distrarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. Io invece ero chiusa in un’altra stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Ero di oltre tre mesi. Era impossibile per me, non riuscivo a capire”.

Il pubblico la adora e sicuramente dopo questa confessione molte donne, che hanno vissuto la stessa tragedia, le si avvicineranno ancora di più. Ci aspettiamo di ritrovare una Manila ancora più forte dopo questa giornata triste e di chiarire la sua posizione per quanto riguarda il rapporto tra Gianmaria e Sophie, persone che critica tanto ma per cui ha sempre una parola di conforto.



