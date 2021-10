Manila Nazzaro si schiara con Soleil Sorge/ Caos nella casa del Grande Fratello Vip

All’interno della casa del Gf Vip non è facile mantenere buoni rapporti con tutti, Manila Nazzaro ha spiazzato i coinquilini perché si è schierata dalla parte di Soleil. L’influencer piace molto all’ex Miss Italia, che apprezza il suo modo di parlare diretto, la sua schiettezza. Lunedì sera questo particolare è emerso in diretta e ha suscitato molta attenzione, visto che Soleil non piace molto. Questa amicizia sincera mostra le due donne sempre insieme a farsi confidenze.

Manila ha un carattere aperto e socievole, il suo modo pacato la rende una persona piacevole, in questi giorni si sta confidando molto raccontando particolari della sua vita, soprattutto si è soffermata a ricordare il momento difficile che ha passato quando le è stato diagnosticato un carcinoma all’utero e di come la malattia abbia messo a dura prova la sua relazione con l’attuale compagno. Oggi si sente una donna soddisfatta perché ha la famiglia che ha sempre desiderato, si rammarica però di non essere riuscita a dare a Lorenzo un figlio.

Manila Nazzaro, soffre la lontananza da Lorenzo Amoroso…

Gli ospiti della casa questa settimana hanno dato l’immunità a Manila Nazzaro, lei ha mandato in nomination Andrea, non ha dato una valida motivazione, lo ha fatto per esclusione. Manila al pubblico piace e ha al suo seguito molti sostenitori. Le sue maniere educate, mai sopra le righe, sempre disponibile con tutti, la rendono simpatica e apprezzata. Non a caso non viene mai nominata e ottiene anche l’immunità. Che la sua sia una strategia di gioco è ancora da scoprire. Il GF per premiare la pacatezza di Manila potrebbe farla incontrare con il suo amato Lorenzo.

L’ex Miss Italia parla molto del suo compagno e ogni volta si emoziona. Dopo due settimane dentro la Casa la lontananza si fa sentire e poterlo rivedere riuscirebbe a spronarla a non mollare. La showgirl parla spesso del figlio che non è riuscita a dare al suo compagno, forse è il momento buono per mettere in chiaro la questione una volta per tutte, per il bene della coppia.



