Manila Nazzaro/ Confessa al GF Vip:”Lorenzo Amoruso? Ci siamo lasciati per nove ma poi…”

Manila Nazzaro è la concorrente più schietta di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021, grazie alla sua personalità, che le è valsa l’immunità durante la scorsa puntata, riesce a dare il suo giusto contributo alla trasmissione, partecipando alle varie dinamiche della casa confidandosi apertamente con gli altri inquilini, come ha fatto con Alex Belli, quando ha ammesso di vivere come un lutto il non essere stata in grado di rendere il suo compagno, Lorenzo Amoruso, padre, nonostante lei sia già madre di un figlio nato dal precedente matrimonio con Francesco Cozza.

Manila Nazzaro/ Contro Tommaso Eletti, il suo atteggiamento divide il pubblico del Grande Fratello vip

Manila Nazzaro e la nostalgia per Lorenzo Amoroso

Manila Nazzaro non ha tenuto segreta la nostalgia nei confronti del suo attuale compagno Lorenzo Amoruso, la donna infatti, parla molto di lui e di come la sua compagnia le abbia migliorato la vita. I due sono molto legati e anche Lorenzo sente la mancanza della compagna, infatti qualche giorno fa ha commentato una foto della sua compagna scrivendo: “Non mi stanco mai di guardarti ……..il resto lo sappiamo io e te” seguito da un cuore, sicuramente in questo momento Manila sarebbe molto contenta di poterlo incontrare o di ricevere un suo messaggio… che questo possa accadere questa sera?

Manila Nazzaro/ A difesa di Ainet Stephens contro Amedeo Goria e i suo bollenti spiriti

Le sue scelte all’interno della casa del Grande Fratello Vip

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Manila Nazzaro ha nominato Miriana Trevisan in quanto considerata da lei una persona non vera. Alla fine della puntata Manila ha affrontato i suoi compagni dopo averli sentiti distanti. Manila non si tira mai indietro alle discussioni e i confronti con gli altri inquilini ha infatti discusso con loro dopo aver dichiarato la sua opinione in merito a Tommaso Eletti ritenendolo inutile, a differenza di Davide Silvestri sempre pronto a dare una mano.

Manila durante questi giorni di permanenza all’interno della casa ha parlato apertamente delle sue opinioni sugli altri concorrenti, le sue dichiarazioni le sono costate spesso discussioni con altri membri, come il diverbio avvenuto con Sophie Codegnoni che secondo Manila penserebbe solo alla sua apparenza invece di aiutare gli altri inquilini nella cura della casa.

Manila Nazzaro/ Rivaluta Antinolfi: nascerà un'alleanza? (Grande Fratello Vip)

Manila Nazzaro, la crisi di 9 mesi con Lorenzo Amoroso “Io non riuscivo a dare nulla a lui, perché non riuscivo a dare nulla a me”

Il pubblico da casa adora le situazioni che il carattere di Manila Nazzaro è in grado di creare ed è dalla sua parte sempre pronto a difenderla e a ridere delle sue gaffe con gli altri inquilini, come è successo con Carmen Russo, quando Manila ha definito la ballerina “noiosa”. Le due donne hanno poi subito chiarito l’incomprensione riappacificandosi a tal punto che Manila ha poi voluto confessare alcuni particolari della sua relazione con Lorenzo a Carmen i due infatti, come affermato da Manila stessa, nonostante stiano insieme da quattro anni, sono lasciati per nove mesi consecutivi: “Io non riuscivo a dare nulla a lui, perché non riuscivo a dare nulla a me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA