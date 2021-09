Signorini “Squalifiche al GF Vip 6? Saremo più elastici”/ “La Casa sarà diversa”

Il Grande Fratello Vip 6 sta per partire. Il 13 settembre ha il via la nuova stagione e, nel numero di TV Sorrisi e Canzoni di questa settimana, è stato ufficializzato il cast di 24 concorrenti. Nell’intervista rilasciata al noto settimanale, Alfonso Signorini ha poi annunciato alcune delle maggiori novità di questa edizione. “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5”, ha svelato subito il conduttore.

Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e news, cambia il regolamento: espulso solo...

Seconda novità è la volontà di una maggiore elasticità nei confronti delle possibili dichiarazioni ‘scomode’ da parte dei concorrenti in gioco: “l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. – ha annunciato, spiegando le motivazioni di questa decisione – Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico.”

Alfonso Signorini vs Raz Degan/ "GF Vip? Spazzatura è volere cifra folle per un mese"

Signorini: “La Casa è stata riveduta per la presenza di Manuel Bortuzzo”

Alfonso Signorini, sul caso squalifica, ha dunque spiegato che “Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. – chiarendo però che – Le bestemmie però saranno sempre punite.”

Tante novità, dunque, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, tra le quali anche “la presenza delle opinioniste del popolo”, due signore, semplici spettatrici, pronte a dire la loro. Anche la Casa ha poi subito importanti modifiche. Signorini, nel corso dell’intervista, ha infatti spiegato che, oltre ad essere stato ingrandito il salone e riposizionata la cucina, “è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per conoscere la disabilità nella sua quotidianità”, ha concluso.

Grande Fratello Vip, novità in Casa e in studio/ "Due opinioniste pop e nuovi spazi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA