Manila Nazzaro si sfoga su Soleil Sorge/ “Chi la difende è complice”

Durante la puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip 2021 Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno avuto l’ennesima lite nel corso di pochi giorni, a tal punto da far pensare a tutti che il rapporto tra le due concorrenti si sia definitivamente incrinato. Dopo la puntata Manila Nazzaro, ancora turbata dalla lite con la concorrente durante il momento delle nomination si è sfogata con Gianmaria Antinolfi, Delia Duran e Miriana Trevisan.

Gianmaria Antinolfi, amico di entrambe le donne, ha cercato di riappacificare gli animi delle donne sostenendo che entrambe potrebbero chiarirsi su alcuni punti che secondo lui sono stati semplicemente fraintesi da entrambe: “Quando ci tengo a un mio amico a prescindere se ha torto o ragione vado da lui”. Manila Nazzaro però non vuole sentire ragioni e ha detto severa: “Chi la difende è complice, sappiatelo”.

Manila Nazzaro si sfoga su Soleil Sorge

Lo sfogo di Manila Nazzaro è stato appoggiato da Delia Duran e Miriana Trevisan che ha detto: “Narra cose che non esistono. Lo so che ha il lato bello e il lato simpatico, ci abbiamo provato”. Gianmaria però ha provato a far ragionare l’ex Miss Italia consigliandole di chiarire con l’influencer: “Dovreste chiarire, questo è il mio consiglio”.

Manila Nazzaro però è rimasta visibilmente offesa da quanto detto da Soleil Sorge e non ha intenzione di chiarire con la ragazza: “Mi dispiace che stasera dopo tutto quel vittimismo mi dice: Se vuoi parlarmi parlami in faccia e quando le parlo se ne va. Io non ti ricorro per parlarti”. E ha spiegato a Gianmaria anche il motivo della sua rabbia: “Mi ha tolto il saluto da una settimana, io non vado a cercare il confronto con una persona che toglie il saluto, questa si chiama maleducazione e io sono una persona un po’ più grande di te e il saluto lo pretendo. Se non me lo dai io chiudo con te. Il saluto non si nega a nessuno qui dentro”.

