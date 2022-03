Manila Nazzaro “Sophie Codegoni mini me”/ “Jerù non esistono. Clarissa? Ho scoperto…”

Manila Nazzaro a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip. In occasione di una diretta su Instagram, Manila ha parlato dei coinquilini con cui ha condiviso l’esperienza della casa del Gf Vip. Manila ha speso parole di stima nei confronti di Sophie Codegoni. L’ex Miss Italia l’ha addirittura paragonata a lei: “Sophie è la mia mini me nel senso che è più piccolina. Ha una testa bellissima”. Poi Manila Nazzaro spiega però qual è la differenza tra lei e Sophie: “Lei è molto disordinata ma vi assicuro che per il resto è meravigliosa. La adoro veramente”. Dopo questa dichiarazione, sui social sono piovute critiche nei confronti di Manila. Molti hanno sottolineato il suo atteggiamento ipocrita e si sono chiesti come mai non abbia detto quelle cose in faccia a lei quando erano nella casa del Grande Fratello Vip.

“Ma finiscila che non ti crede più nessuno. Hai sempre adorato chi ti faceva comodo. Perché non glielo hai detto dentro la casa che l ADORAVI? Adesso cosa hai un interesse?”, ha insinuato qualcuno. C’è chi invece ha fatto notare come Manila abbia spesso difeso le tre sorelle Selassiè senza riconoscere il giusto valore a Sophie: “Si ma in casa non l’hai mai difesa e hai preferito sempre le principesse fasulle a lei. Non l’hai considerata al suo giusto valore”. Probabilmente una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Manila si sarà ricreduta.

Manila Nazzaro ha rivelato di non credere all’esistenza di un legame tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani. L’ex Miss Italia ha difeso Jessica. Manila èconvinta che Barù abbia giocato con lei e che l’abbia usata per una sua strategia: “Jessica è una ragazza pazzesca. Sono solo un po’ non contenta del fatto che lei credesse troppo in Barù e questo lo voglio dire, perché io non ho mai visto l’esistenza dei Jerù. Vedevo che secondo me c’era qualcosa di più giocato che di reale, però da parte di Jessica c’era una grande sincerità, quindi mi è dispiaciuto vederla molto giù tantissime volte”, ha dichiarato. Manila Nazzaro ha poi commentato la vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 6, affermando: “Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte”.

Manila Nazzaro ha svelato un retroscena che non è affatto passato inosservato. Stando alle sue dichiarazioni, Clarissa Selassié l’avrebbe bloccata sui social: “A Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù”.











