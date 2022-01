Manila Nazzaro viola il regolamento del Grande Fratello Vip/ Provvedimenti in arrivo?

Manila Nazzaro a rischio? L’ex Miss Italia potrebbe subire un provvedimento disciplinare nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021, in onda venerdì 14 gennaio, per aver violato il regolamento. Come nelle precedenti puntate, l’ultima parte dell’appuntamento trasmesso ieri sera, è stata dedicata alle nomination. A fare le nomination palesi sono stati Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Federica Calemme, Giucas Casella, Barù, Davide Silvestri, Valeria Marini e Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Carmen Russo. Gli immuni Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassiè hanno nominato in confessionale. Da regolamento, tutte le nomination devono essere segrete.

La regola, così, vuole che i concorrenti che nominano in modo palese non possono svelare agli altri concorrenti l’esito delle nomination prima della conclusione della puntata. Ieri sera, però, Manila Nazzaro non ha rispettato tale regola svelando tutto a Katia Ricciarelli.

Manila Nazzaro svela le nomination violando il regolamento del Grande Fratello Vip

Dopo l’operazione delle nomination palesi, tutti i concorrenti non immuni sono tornati in casa. Manila Nazzaro, dopo aver raggiunto Katia Ricciarelli, ha svelato tutte le nomination. “Miriana da Soleil, Soleil da Miriana, . Soleil ne ha prese anche da Manuel, boh ne ha prese. Manuel l’ha presa da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che va via’”, ha detto l’ex Miss Italia.

Il video è stato pubblicato su Twitter con diversi utenti che hanno notato come non sia la prima volta che ciò accade. Molti utenti chiedono così che vengano presi dei provvedimenti disciplinari. Cosa accadrà a Manila Nazzaro? Alfonso Signorini deciderà d’intervenire per far rispettare il regolamento? Lo scopriremo nella prossima puntata del reality show.

