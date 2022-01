Manila Nazzaro vuole un confronto con Soleil Sorge/ “Mi fa rabbia quando…”

Manila Nazzaro parla del suo rapporto con Soleil Sorge. L’ex Miss Italia è rimasta stupita dell’avvicinamento tra Soleil Sorge e Delia Duran e spera di poter avere un confronto con l’influencer per chiarire. D’altronde Manila e Soleil avevano stretto un bellissimo rapporto all’interno della casa e sembrano soffrire molto per questo improvviso distacco. Parlando con Delia, Manila ha dichiarato: “Conoscendola lei un approccio lo avrebbe comunque cercato. Lei aspetta che le cose avvengano in modo naturale”. La Nazzaro ha esaltato alcuni lati del carattere di Soleil e ha aggiunto: “Questa è Soleil. A volte mi fa rabbia anche quando viene giudicata senza guardare queste cose. Da questo punto di vista, io da donna sono innamorata di Soleil perché ha la fragilità, la dolcezza…tu non hai idea della dolcezza di Soleil”.

Manila vorrebbe avere un confronto con Soleil anche perché è convinta che l’allontanamento sia stato causato da un profondo senso di stanchezza avvertito da entrambe: “Noi torneremo ad essere legate ma il nostro avvicinamento deve passare attraverso il confronto, guardandoci negli occhi […] Tutto è avvenuto anche per un momento di stanchezza da parte di entrambe”. Delia prova a rassicurarla e le dice: “Non vedo l’ora che voi chiariate questa cosa […] Ci sarà tempo. Spero che prima o poi lei sia riconoscente di tutto quello che tu hai fatto per lei”. Manila e Soleil torneranno ad essere le amiche che erano prima o il loro rapporto non tornerà più quello di allora?

Manila Nazzaro e la battuta shock contro Gianmaria Antinolfi

Manila Nazzaro è al centro delle polemiche social, per via di alcune frasi infelici rivolte a Gianmaria Antinolfi qualche sera fa. L’imprenditore campano era da poco rientrato nella casa con Federica, dopo una serata romantica trascorsa nella love boat; la serata, terminata nella vasca idromassaggio, era aperta da un’ottima cena a lume di candela, nella quale i due hanno potuto degustare varie prelibatezze, tra cui una tartare di carne, che si è scoperto – in maniera decisamente colorita – essere il piatto preferito di Manila Nazzaro. L’ex Miss, che con gli altri concorrenti ha accolto la coppia al rientro dalla serata tempestandola di domande, non appena saputo della presenza dell’adorato piatto nel menu – la frase di Gian era qualcosa tipo: “stav a magnà ‘a tartare” gli ha risposto “Vaffanculo stronzo che non sei altro”, mossa da grande invidia gastronomica. Alla serafica risposta del coinquilino “Dai, ti do una fetta del mio salmone domani” Manila ha, poco elegantemente risposto: “No non la voglio, muori sgozzato”. Se è chiaro che lo scambio di battute è avvenuto in un clima divertito, la frase in se’ suona effettivamente poco indicata ad un contesto televisivo.

Alla luce del fatto che, da regolamento, i concorrenti, ripresi audio e video ventiquattro ore su ventiquattro, sono tenuti a utilizzare un linguaggio consono ad una diretta televisiva, questa uscita potrebbe comportare qualche provvedimento da parte della redazione. Provvedimento che sui sociali i vari “team” di ammiratori chiamano a gran voce; specialmente i simpatizzanti di Soleil, protagonista di uno scontro con la quarantaquattrenne ex Miss Italia, che non vedono di buon occhio Manila, accusata di essere una volta gabbana. In effetti, dall’ingresso di Delia nella casa, sembra che Manila Nazzaro abbia abbandonato i precedenti rapporti di amicizia costruiti per legare maggiormente con la discussa moglie di Alex Belli. I mesi trascorsi e le inevitabili discussioni hanno provato molto lo stato d’animo di Manila, che negli ultimi giorni si è detta molto stanca; per questo motivo la redazione ha pensato di farle avere un incontro a sorpresa con il marito Lorenzo. L’incontro ha avuto un effetto positivo: il marito l’ha rincuorata e esortata a proseguire nel percorso verso la finale con il sorriso e camminando “sulle sue gambe”.





