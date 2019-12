Manovra 2020, plastic tax, Bonus Befana, auto aziendali/ Tutte le novità introdotte

Il governo ha trovato l’intesa sulla manovra 2020. Dopo un nuovo vertice a Palazzo Chigi fra le forze di maggioranza, è arrivata finalmente la fumata bianca, e il conseguente lasciapassare alla nuova Legge di Bilancio. In base alle risultanze, sembra averla spuntata Italia Viva di Matteo Renzi, visto che la tassa sulle auto aziendali è stata azzerata, mentre la Plastic Tax ridotta, e la Sugar Tax rinviata più in là. Un vertice fiume durato 14 ore che ha permesso anche di bloccare l’Iva, scongiurando quindi un eventuale aumento dei prezzi: “Elaborata una proposta di manovra molto articolata e molto efficace – le parole del premier Conte a riguardo – che per prima cosa ha sterilizzato l’incremento dell’iva per 23 miliardi. Abbiamo scongiurato una imposizione sui consumi”. Per quanto riguarda la Plastic Tax, invece, l’impatto è stato ridotto dell’85%: l’importo sarà intorno ai 40/50 centesimi ogni kg di plastica, e la nuova tassa verrà introdotta fra due mesi.

MANOVRA 2020: BONUS BEFANA MA SOLO DAL 2021

E’ stata invece rinviata ad ottobre la sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate: “le imprese – ha detto ancora Conte – avranno tutto l’agio temporale per riformulare le loro linee produttive e rielaborare le loro strategie imprenditoriali”. Come anticipato sopra, completamente azzerata invece la tassa sulle auto aziendali che aveva creato non poche polemiche, mentre sono stati stanziati 65 milioni di euro per i vigili del fuoco, importo che poi salirà negli anni successivi: “Avevamo preso un impegno anche per i Vigili del fuoco – ha detto a riguardo il Premier – che sono tanto amati dai cittadini. Nel recente passato erano stati un po’ negletti e diamo un segnale per armonizzare ad altre forze dell’ordine”. Introdotto anche il bonus Befana, a partire però dal 2021, 3 miliardi di euro che verranno ridistribuiti a quei cittadini che pagheranno via digitale e con la moneta elettronica. Ridotta infine la platea di aziende che subirà l’aumento dell’Ires, mentre per il terzo settore ci saranno dieci milioni di euro nel 2020, che aumenteranno poi con gli anni.

