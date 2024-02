Manu e Isabella di Temptation Island si sono lasciati/ “Siamo separati già da due mesi. Era solo facciata”

È finita tra Manu Marascio e Isabella Recalcati di Temptation Island 2023: l’annuncio

Manuel Marascio e Isabella Recalcati di Temptation Island 2023 si sono lasciati. A meno di un anno dalla fine della loro avventura nel reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, dal quale erano usciti insieme, è arrivato l’annuncio della loro rottura. Ad annunciarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli durante il programma Non succederà più in onda su Radio Radio è stato Manu, confermando dunque anche le voci delle ultime settimane.

“Qualche giorno fa è uscita la notizia della nostra rottura, anche se io non volevo, perché negli ultimi tempi alcuni problemi si sono riproposti, mentre altri non siamo mai riusciti a risolversi e abbiamo preso la decisione di lasciarci. È già un paio di mesi che siamo separati”, ha spiegato.

Manuel Marascio spiega perché è finita con Isabella Recalcati

Il rapporto tra Manu e Isabella di Temptation Island nel corso di questi mesi non è riuscito a superare gli ostacoli fatti già presente nel corso della loro avventura televisiva. “Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori i problemi, per cercare di non litigare, per fa sì che le cose andassero bene, ma alla fine non andavano realmente bene, era una sorta di facciata.” ha spiegato ancora Manuel, ammettendo che questo nei mesi ha logorato ancor di più il loro rapporto. “Con il tempo ce ne siamo resi conto e abbiamo preso questa decisione, io in primis. E stata una cosa decisa insieme, quando succedono queste cose poi non è importante chi lascia, anche se magari chi ha preso la decisione definitiva sono stato io.”

Marascio ha però tenuto a precisare: “La storia del ceto sociale non c’entra, più la questione di avere due visioni della vita completamente opposte e questo ci ha creato diversi problemi.”











