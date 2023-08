Temptation Island 2023, Manuel Marascio e Isabella Recalcati si lasciano?/ La verità del fidanzato

Temptation Island 2023, Manuel Marascio e Isabella Recalcati si separano dopo il docu-reality sui tradimenti?

Manuel Marascio e Isabella Recalcati può dirsi una coppia superstite di Temptation Island 2023 e, intanto, a chi si chiede delle sorti della coppia post-trasmissione, replica prontamente il fidanzato. Tra le coppie di fidanzati ingaggiati nel cast di Temptation Island 2023, Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sono spinti a intraprendere un viaggio nei sentimenti volto alla messa in discussione della loro lovestory al fine di testare la solidità del loro rapporto. Al termine del viaggio in balia delle tentazioni, intrapreso nella trasmissione in onda sulle reti Mediaset, Manuel e Isabella hanno convenuto di uscire di scena come coppia dal programma.

“Da quando siamo usciti dal programma abbiamo dovuto chiarirci su alcune cose. Io sono molto innamorata di lui, stiamo cercando di capirci. Mi auguro di costruire qualcosa di concreto, abbiamo le basi per costruire qualcosa”, ha dichiarato Isabella, incalzata dal conduttore Filippo Bisciglia un mese circa dopo la fine del reality sugli amori e le tentazioni.” C’è un sentimento forte che ci lega e dobbiamo partire da questo. Lei diventa dura quando perde la sicurezza. Io non voglio chissà che cosa nella mia vita, cose semplici, una famiglia, una bella casa”, ha poi fatto eco Manuel Marascio.

Manuel Marascio sconfessa la voce sulla rottura con Isabella Recalcati

E, intanto, in replica ad uno dei quesiti ricevuti tra le Instagram stories, rispetto al ritorno della coppia alla vita reale lontana dai riflettori di Temptation Island, Manuel Marascio sconfessa sul nascere la voce di una rottura tra i fidanzati: “Come sta andando con Isabella? Molto bene. Inizialmente abbiamo avuto qualche problema dopo il programma, ma ora le cose vanno da Dio”.

Tra gli ex Temptation Island 2023, poi, Manuel Mauro e Francesca Sorrentino potrebbero rivelarsi eredi ad un trono congiunto di ex fidanzati a Uomini e donne.

