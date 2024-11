Manuel Bortuzzo e la vita privata: il legame indissolubile con l’ex fidanzata Martina Rossi

Dalla carriera nel nuoto al grave incidente del 2019 che lo costrinse alla sedia a rotelle, dopo essere stato colpito da un proiettile vagante durante una sparatoria a Roma, Manuel Bortuzzo negli ultimi anni è diventato un vero e proprio simbolo sportivo. I riflettori si sono accesi su di lui e sulla sua storia personale, un esempio di riscatto e di rinascita, e inevitabilmente la curiosità del pubblico si è focalizzata anche sulla sfera più intima della sua vita, legata all’amore.

Cosa sappiamo della vita privata di Manuel Bortuzzo? C’è una fidanzata al suo fianco in questo momento? Una delle ragazze più importanti della sua vita è sicuramente l’ex fidanzata Martina Rossi, che era presente con lui quella tragica sera in cui fu colpito dal proiettile: la coppia stava insieme da poco e si stava godendo una serata tranquilla presso un pub di Roma, quando improvvisamente scoppiò la sparatoria, che non li vedeva coinvolti.

Dopo l’incidente di Manuel Bortuzzo, l’ex fidanzata Martina Rossi è rimasta sempre al suo fianco e il loro legame rimarrà indissolubile, come raccontato il nuotatore a Verissimo a settembre: “Lei ha vissuto i primi momenti dell’incidente, ha visto la mia lotta interiore, forse è la persona che conosce più di tutti il mio dolore perché l’ha vissuto quotidianamente”. Fu lui, dopo l’incidente, a lasciarla ma per un motivo ben preciso: “Io non volevo essere un peso per lei, mi sentivo di far così. Ora ti direi che tutto è possibile, ma è una persona che porto nel cuore”.

Nella vita privata di Manuel Bortuzzo, successivamente, c’è stato spazio anche per una ragazza di nome Federica Pizzi, ma la relazione non ha avuto lunga durata. Arrivò poi l’incontro e la conoscenza con Lulù Selassié quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip nel 2021: la coppia visse l’esperienza nel reality e si fidanzò, salvo poi lasciarsi poche settimane dopo la fine della trasmissione. Decisamente meno mediatica è stata invece la presunta liaison con Ilenia Caccavale, ex dama di Uomini e donne: i rumors sul loro conto risalgono allo scorso anno, tuttavia non sono mai stati effettivamente confermati né smentiti. Al momento, dunque, non sappiamo se Manuel Bortuzzo sia single o se abbia una fidanzata al suo fianco.