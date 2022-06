Manuel Bortuzzo avvistato con Giulia Latini di Uomini e Donne, dopo Lulù/Che succede?

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo verso il bis del gioco dei vip? L’intervista tra Lulù Selassié e Giulia Latini

Manuel Bortuzzo non rifarebbe il Grande fratello vip per una seconda chance, dopo il ritiro dal Grande fratello vip 6, o almeno questo è ciò che fa sapere lui in occasione della nuova intervista concessa a Giada Di Miceli di Non succederà più.

Tra una domanda e l’altra della conduttrice, Manuel Bortuzzo ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo, non lesinando parole neanche sui rumor che lo vedrebbero protagonista di un flirt con l’ex volto di Uomini e Donne, Giulia Latini. Il motivo alla base del chiacchiericcio? Manuel e Giulia sono stati beccati insieme ad un evento, al termine del quale lei lo ha accompagnato a casa in auto. E a margine del gossip che lo vedrebbe voltare pagina subito dopo la recente fine della lovestory con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo dichiara: “È fidanzata, una bellissima persona”.

Nonostante il trascorso amoroso altalenante vissuto con Lulù Selassié, non cancellerebbe nulla del suo Grande fratello vip 6, un’esperienza dove il meglio dichiara di averlo vissuto al fianco di Aldo Montano: “Io e lui veniamo da un contesto che non c’entra una mazza, meno male che c’è stato lui, una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent’anni”.

Proprio al Grande fratello vip 6 avrebbero cercato di renderlo un nemico giurato di Barù Gaetani: “Me l’hanno messo contro, articoli in cui si diceva che stava dalla parte delle sorelle, non ci credevo neanche se mi pagavano”.

La popolarità raggiunta al Grande fratello vip 6 ha come faccia negativa della medaglia per lui la sovraesposizione mediatica, rispetto ai gossip sulla sua vita privata. Che il suo cuore sia ora impegnato? ” Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie”.











