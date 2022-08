Manuel Bortuzzo bacia Angelica Benevieri/ E’ polemica: la reazione di Lulù Selassié

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo cambia pagina dopo Lulù Selassié: l’amore con Angela Benevieri

Possono dirsi la coppia più chiacchierata tra quelle nate al Grande fratello vip 6 e anche a diverse settimane dalla loro rottura, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo fanno parlare della loro lovestory e del loro privato, in queste ore calde ore di fine agosto 2022. Dopo tanto chiacchiericcio sul presunto nuovo amore del nuotatore, costretto a vivere su una sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria subita alla schiena per scambio di persona nel 2019, Manuel Bortuzzo è apparso via social immortalato in uno scatto che mostra un bacio concesso a colei che sarebbe a tutti gli effetti la sua nuova fiamma: si tratta a quanto pare della tiktoker Angelica Benevieri. Lo scatto infuocato è stato postato da entrambi i preannunciati piccioncini, con Manuel che sembra aver voltato pagina in amore, dopo la rottura con princess Lulù, la quale si è detta incredula e addolorata a Verissimo, in tv, per la scelta di Bortuzzo di allontanarsi da lei per divergenze inconciliabili. L’etiope ha tacciato Manuel di averla lasciata di punto in bianco con un comunicato diramato a mezzo Ansa, accusa che Manuel ha rispedito alla mittente palesando di aver subito una drastica mancanza di attenzioni da parte dell’etiope una volta tornati alla loro vita reale dopo il soggiorno intrapreso nella Casa più spiata d’Italia, al Grande fratello vip 6, e i loro stili di vita differenti avrebbero portato il rapporto a incrinarsi sempre di più, fino a provocare la rottura.

Angelica Benevieri, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo/ Gli indizi social

Ma come avrà reagito Lulù Selassié all’inequivocabile scatto d’amore e passione che vede Manuel Bortuzzo tra le braccia di Angelica Benevieri? A quanto pare la princess dagli occhi neri ha postato una serie di Instagram stories carice di messaggi all’insegna della positività, che immortalano il mare e quindi la serenità condivisi insieme agli affetti più cari. Particolarmente virale è la condivisione social che vede protagonista Lulù della gita fuori porta in barca intrapresa con l’ex coinquilino al Gf vip 6 e sexy chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. E non sono mancati commenti social di consenso da parte degli internauti in rete, che sottolineano la reaction di signorilità e eleganza, nobiltà non solo per il titolo di principessa ma anche quella d’animo, mostrati dall’etiope rispetto alla foto che suggella il nuovo amore di Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo, nuova fidanzata Angelica Benevieri/ Lulù Selassié addio, il bacio...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da a n g e l i c a 🦋 (@_angelicabenevierii)

La reaction di Lulù Selassié al nuovo amore di Manuel Bortuzzo scatena la polemica social

“Lulù la tua bravura e superiorità ora ti ripaga… vola alto, rimani nel tuo silenzio, sorridi alla vita, come direbbe mia nonna. Tirati su, contagia la gente con il tuo sorriso e la tua anima, e i fegati continueranno a rosicare”, si legge tra le righe di uno tra i vari commenti social di supporto giunti via Twitter, per Lulù Selassié. Questo, mentre il popolo del web si scaglia in massa contro Manuel Bortuzzo, tacciandolo di incoerenza: a detta dei contestatori il nuotatore “Mister incoerenza” fa ora coppia con una tiktoker che si paleserebbe tanto incline alla visibilità mediatica, in primis via social con l’utilizzo massiccio di TikTok, Instagram e altre app online, al mero scopo di mostrarsi a fin di business, una tendenza che accomunerebbe Lulù ad Angelica in fin dei conti. Che il nuovo amore di Bortuzzo sia destinato a durare, nonostante lo scetticismo generale del web? Chissà!

Lulù Selassié grata alla fidanzata di Ultimo/ C'entrano gli attacchi di panico

© RIPRODUZIONE RISERVATA