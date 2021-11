Manuel Bortuzzo, coppia con Lulù? No con Aldo Montano!/ Dalla scherma alle confidenze

Manuel Bortuzzo va su tutte le furie. Dopo la lettera che Lulù ha scritto a Manuel per chiedergli scusa, il giovane nuotatore sembrava aver accolto le sue parole mostrandosi gentile e aperto. Questa notte però, Bortuzzo ha confidato ad Aldo Montano che la giovane principessa gli abbia chiesto anche una possibilità di riprovarci cosa che ha mandato Manuel su tutte le furie. Manuel Bortuzzo ha dichiarato: “Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava. Mi ha chiesto di nuovo un’altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure inca**ato si è messa a fare il cartellone. Mi ha detto ti voglio bene. Io la capisco però ho detto basta! Mi dice grazie, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90 per cento d’importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente. Qui dentro si capisce subito se si è compatibili, guarda cosa è successo ad Ignazio e Cecilia”. Manuel Bortuzzo ha poi ammesso di voler cercare un rapporto civile con Lucrezia: “Però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi. E lei deve aver già capito che io non la vedo affine a me e basta. Io ti voglio bene ma voglio un rapporto civile e non il resto”. La Selassiè però non sembra essere dello stesso avviso.

Manuel nella puntata di oggi si è ricaricato grazie alle lezioni di scherma con Aldo Montano. In occasione del compleanno dello schermidore, il Grande Fratello gli ha fatto avere due kit per la scherma. Così, con molto entusiasmo, Aldo ha iniziato a insegnare a Manuel il suo sport, trascorrendo la giornata a tirare insieme con la sciabola. Un momento davvero bello, che ha attirato l’attenzione non solo degli inquilini della casa, ma anche del web.

Manuel Bortuzzo continua a fare dei passi in avanti. Il nuotatore si si è nuovamente alzato in piedi, riuscendo a muovere alcuni passi con il sostegno di un deambulatore. Manuel Bortuzzo si è alzato dalla sedia a rotelle suscitando lo stupore dei coinquilini e si è mostrato alle telecamere del programma Mediaset mentre eseguiva alcuni passi con un po’ di incertezza ma anche con estrema determinazione. Nonostante non fosse la prima volta che il nuotatore lasciasse la carrozzina per mettersi in piedi, il suo gesto è tale da generare una gioia e una commozione travolgente nei suoi inquilini. Tra gli gieffini, quello che è apparso visibilmente più felice ed entusiasta per i progressi di Manuel Bortuzzo è stato l’amico e sportivo Aldo Montano. L’ex schermidore è rimasto accanto al nuotatore per tutto il tempo in cui è rimasto in piedi, tenendosi al deambulatore, tentando anche di scherzare, sedendosi sulla sua sedia a rotelle. A questo proposito, Manuel Bortuzzo ha sorriso e ha affermato: “Facciamo un po’ a cambio, se volete”. il ragazzo ha voluto condividere con i coinquilini un aneddoto legato a un momento vissuto con il suo medico: “Sono andato a casa del mio medico che è il mio vicino di casa, io camminando e lui, che cammina, sulla sedia al posto mio. Quelli che ci hanno visto hanno visto me camminare e lui che camminava sulla sedia. Io ho i tutori, ma con i pantaloni diversi non si vede”. Anche Lucrezia Selassiè si è commossa: “E’ bellissimo rivederlo così in piedi”.

