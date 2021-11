Manuel Bortuzzo “Lulù per me è speciale”/ “Mi ha aiutato a capire cose di me”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo per Manuel Bortuzzo di rispondere alle domande che arrivano dai telespettatori. È ormai un momento fisso quello delle domande dai fan che questa volta sono arrivate per Manuel e Soleil Sorge. I due, insieme nella stanza led, hanno risposto ad alcune domande e una di queste dirette a Bortuzzo riguardava proprio Lulù Selassiè. “Cos’è per te Lulù?” ha chiesto lo spettatore del Grande Fratello Vip a Manuel.

“Ah iniziamo proprio così?”, ha scherzato lui, prima di rispondere così alla domanda: “Oltre ad una fatina, altrimenti si offende, è una persona speciale che forse mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso, quindi la ringrazio per questo”, ha ammesso, senza sbilanciarsi ulteriormente su quello che potrebbe però essere il loro futuro sentimentale.

Parole di stima quelle di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè, che non lasciano però trasparire la volontà di un futuro sentimentale con lei. Dopo aver ricevuto la lettera da lei scritta, Manuel aveva comunque tenuto a chiarire di aver tanto apprezzato il suo gesto: “Mi ha fatto capire che in questi giorni ha pensato al suo comportamento: mi ha chiesto scusa e mi ha chiesto di avere un rapporto rispettoso per entrambi, rispettando i miei spazi”. Restano invece molto forti i sentimenti di Lulù per Manuel, tanto da dichiararlo anche in diretta su Canale 5: “I sentimenti ci sono sempre non è che possono svanire poi per come sono fatta io che vivo di amore in qualsiasi sfumatura, per me sarebbe difficile cancellarli. Sto rispettando ciò che lui vuole”.

