Manuel Bortuzzo “Incidente? Fortunato ad essere vivo”/ “La vita dono prezioso, quando rido scordo la realtà”

Manuel Bortuzzo a cuore aperto al Grande Fratello Vip 2021: l’incidente ha cambiato la sua vita e l’ex nuotatore non nasconde il dolore. All’interno della casa più spiata d’Italia l’ex nuotatore si isola spesso. Il motivo? Manuel nonostante tutto non può non pensare a come la sua vita sia cambiata dopo quel terribile incidente. Un vortice di emozioni negative che prendono il sopravvento nella sua mente, anche se Manuel cerca sempre di trovare un appiglio a cui aggrapparsi. Proprio Signorini durante la diretta domanda a cosa si aggrappa quando cade in questa voragine di negatività. “Nel momento in cui capisco che sono fortunato ed essere vivo e mi rendo conto che la cosa più preziosa che abbiamo è il dono della vita, questo è il primo appiglio” – dice Manuel.

ALEX CASTELLUCCIO, CHI E' IL MIGLIORE AMICO DI MANUEL BORTUZZO/ Il primo incontro

Il concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è consapevole che il dono della vita è qualcosa di unico: “è il primo passo che è il più scontato ma non è lo per niente. Già il fatto di essere sveglio al mattino, di alzarci, è già la prima grande fortuna”.

Manuel Bortuzzo e i momenti no nella casa del GF VIP: “quando rido sospendo la realtà”

Sono tanti i momenti no per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021. Le luci continue nelle case gli ricordano le lunghe settimane trascorse in terapia intensiva dopo il terribile incidente. Per fortuna però a tirarlo su ci sono anche gli amici, tra cui Aldo Montano con cui ha stretto un legame di amicizia fortissimo. Non solo, Manuel ha legato tantissimo nella casa anche con Davide Silvestri che è capace di farlo ridere sempre tanto.

Manuel Bortuzzo/ Amicizia speciale con Katia Ricciarelli: commosso dal suo regalo

Proprio Bortuzzo parlando delle risate con l’amico rivela: “quando rido, in quei momenti sospendo la realtà. Davide più volte è riuscito a farmi ridere con le lacrime, è il momento in cui ti isoli da tutto il resto della tua vita e non ci pensi”.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo: la speranza di tornare a camminare/ "Provo amore e odio perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA