Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip 2021/ Lulù si emoziona, ma Manila e Katia…

Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 si è nuovamente alzato in piedi, dopo averlo già fatto lo scorso mese, per la gioia dei suoi coinquilini. Con l’aiuto dei tutori Manuel ha fatto qualche passo all’interno della casa necessario anche per la sua fisioterapia. Carmen Russo dopo aver visto il ragazzo in piedi, piena di gioia ha commentato: “Sono Felice. È una bella cosa”. I concorrenti presenti all’interno della sala, Alex e Aldo, hanno un po’ ironizzato con Manuel, Aldo Montano si è voluto sedere sulla sua carrozzina e Manuel ha scherzato dicendo: “Facciamo un po’ a cambio se volete” e ha ricordato un divertente aneddoto del suo passato: “Sono andato a casa del mio medico che è il mio vicino di casa, io camminando e lui, che cammina, sulla sedia al posto mio. Quelli che ci hanno visto hanno visto me camminare e lui che camminava sulla sedia. Io ho i tutori, ma con i pantaloni diversi non si vede”.

Lulù Selassiè ci riprova con Manuel Bortuzzo/ Lui freddo, web: "Illusa da Signorini"

Carmen Russo, da brava mamma all’interno del Grande Fratello Vip 2021, ha ricordato a Manuel Bortuzzo: “È fondamentale che tu sia sempre bello magro”. Manuel concorda con la concorrente e dice: “Ho avuto un compagno in clinica più grosso e come prima cosa l’hanno fatto dimagrire. Diventa faticoso anche fare dalla macchina alla carrozzina”.

Manuel Bortuzzo/ Rottura con le Selassiè? La nomination e il mistero della lettera

Manuel Bortuzzo di nuovo in piedi: la reazione di Lulù

Manuel ha passeggiato per la casa con accanto sempre il suo fidato amico Aldo Montano che l’ha anche aiutato poi, insieme ad Alex Belli a risedersi in carrozzina alla fine della sua passeggiata. Rivedere Manuel Bortuzzo non ha lasciato indifferente Lulù Selassiè. La Principessa che ha ammesso di essersi innamorata e che sta rispettando la distanza chiesta dall’atleta, è rimasta in giardino a guardarlo in silenzio insieme a tutti gli altri. Diversamente dagli altri concorrenti, Lulù non si è avvisinata e non ha provato neanche ad abbracciarlo pur avendone molta voglia.Nonostante Lulù sia rimasta in disparte a guardare Manuel con occhi innamorati, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno provato a portarla via. La reazione di Lulù non è tardata ad arrivare. La Selassiè, infatti, ha trovato fuori luogo il tentativo di Manila e Katia di allontanarlo da Manuel dal momento che era con tutti gli altri e non stava facendo nulla di male.

Manuel Bortuzzo crolla al GF Vip, ricordo della sera dell'incidente/ L'ultimo ballo con l'ex Martina Rossi...

Lulù si è poi confidata con Jessica, chiamata dalla stessa Ricciarelli per tentare di ammorbidire Lulù. “Dai a Manuel i suoi spazi e aspetta i suoi tempi. I tuoi sforzi saranno ripagati ed è un modo per migliorare questo tuo lato un po’ infantile“, ha detto Jessica. “Mi viene da piangere. E’ bellissimo rivederlo così in piedi”, ha commentato Lulù che non riesce a nascondere ciò che prova per Bortuzzo. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA