Manuel Bortuzzo innamorato di Lulù Selassié/ “Mai avuta una ragazza così bella”

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié procede a gonfie vele, nonostante in molti all’interno della casa non credano nel loro rapporto, e il ragazzo sembra sempre più preso dalla principessa tanto da non staccarsi da lei neanche un momento, neanche quando Lulù è intenta a truccarsi. Questo pomeriggio Mentre la principessa era intenta a truccarsi Manuel era accanto a lei ad ammirare la sua bravura.

Lulù Selassié sotto accusa/ I concorrenti contro la sua relazione con Manuel Bortuzzo

Vedendo Lulù Selassié adoperare sulle sue ciglia una tecnica strana il Manuel Bortuzzo, incuriosito, ha voluto sapere di più chiedendole se fosse una tecnica da truccatori professionisti o meno. Lulù ha ammesso: “Io l’ho fatta perché mi è venuta in mente, non so se qualcun altro la fa”.

La dichiarazione di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié

Lulù Selassié ha provato a spiegare il motivo della sua tecnica per truccarsi e Manuel Bortuzzo dopo aver sentito la ragazza si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei suoi confronti: “Non ho mai avuto una ragazza così bella con le ciglia lunghe”.

Lulù vs Soleil: lite e insulti per il cibo/ “Che cazz* vuoi?”, “Ti devi riprendere!"

La dichiarazione di Manuel Bortuzzo avrà sicuramente fatto piacere a Lulù, che da quando il ragazzo ha deciso di darle una nuova possibilità ha sicuramente iniziato un percorso tutto nuovo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 segnato da una ritrovata serenità e felicità.

