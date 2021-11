Manuel Bortuzzo “Io e Lulù? Solo show in puntata”/ Ma la abbraccia a letto: polemica!

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Il pubblico a casa è letteralmente spaccato a metà tra chi crede che sia Lulù a sbagliare con lui, opprimendolo con attenzioni non richieste, e chi, invece, trova che Manuel la illuda. Fatto sta che Bortuzzo a parole dichiara di aver messo uno stop a questo flirt. Subito dopo la diretta di ieri, 22 novembre, ne ha parlato con Sophie Codegoni, che si è sfogata con lui a causa di Gianmaria Antinolfi.

L’ex tronista si è detta stanca delle attenzioni dell’imprenditore, a cui ha precisato di non essere interessata; Manuel l’ha allora incoraggiata ad essere se stessa e che ciò che viene detto in puntata su loro è soltanto per fare show. Ha quindi aggiunto che, d’altronde, lui vive la stessa cosa con Lulù e che quando Signorini chiama “sue cognatine” le sorelle Selassiè è proprio per show.

Manuel Bortuzzo, è polemica per il comportamento con Lulù Selassiè

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha però notato come, proprio dopo la diretta, Manuel abbia avuto un nuovo riavvicinamento con Lulù. Tra i due abbracci affettuosi a letto che hanno creato sul web un po’ di polemica proprio in virtù delle parole dette da Bortuzzo sul loro rapporto. “Un controsenso”, ha scritto qualcuno, ritenendo che il ragazzo stia ancora illudendo la Selassiè che è chiaramente ancora molto presa da lui. La paura di molti è che Lulù venga nuovamente illusa e finisca, alla fine, per essere invece ripresa da Signorini o altri per il suo comportamento apprensivo nei confronti di Manuel.

