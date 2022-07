Manuel Bortuzzo, like alle foto in lingerie di Lulù/ Sul web scoppia il putiferio

Manuel Bortuzzo, scappa il like sul lato b di Lulù Selassié

Scatti bollenti sul profilo Instagram di Lulù Selassié, che ha condiviso coi follower delle foto in lingerie esageratamente hot. In queste immagini la gieffina mette orgogliosamente un lato b perfetto ed un reggiseno vedo non vedo che ha fatto impazzire i fan. Pioggia di cuoricini e like per l’ex gieffina, che ha attirato l’attenzione del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Il ragazzo non ha resistito e ha espresso il suo apprezzamento con un like alle foto della principessa. Curioso però che nel frattempo Manuel abbia cancellato alcuni commenti e post dal suo profilo IG dove si mostravano felicemente in coppia. Nonostante questo, a quanto pare, continua a seguire molto bene la sua ex fidanzata su Instagram.

Lulù Selassiè, le foto hot dividono il web. E Manuel…

Un altro ex gieffino che ha apprezzato particolarmente le foto hot di Lulù Selassié in lingerie è Barù. Tra i due è nato un simpatico botta e risposta, mentre su Twitter si è scatenata la polemica per la reazione di Manuel Bortuzzo. Altri, invece, non hanno trovato di buon gusto l’apprezzamento di Lulù al commento di Barù. Si tratterà, molto probabilmente, di qualche fan nostalgico della coppia. E naturalmente ci sono stati anche i soliti bacchettoni che hanno trovato poco adeguate le foto della famosa influencer, giudicato eccessivamente spregiudicata. Non tutti, a quanto pare, sono dello stesso avviso.

