Manuel Bortuzzo nega un bacio a Lulù per la camicia/ “Costa tanto”, ecco quanto

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip 6 continua tra alti e qualche basso. Nel corso della diretta di lunedì scorso sono venute a galla un po’ di insicurezze di Lulù nate da un distacco improvviso di Manuel. Lui ha però chiarito che non è di certo il disinteresse a motivarlo, semmai il contrario. Essendo, anzi, un sentimento per lui forte, preferisce gestirlo con calma.

Eppure alcuni gesti del ragazzo iniziano a diffondere sospetti tra il pubblico. Alcuni baci ‘negati’, in particolare, hanno portato qualcuno a credere che Manuel non sia poi così interessato a Lulù. Ultimo gesto ad acuire questo presentimento è quello fatto da Bortuzzo ieri, tirando in ballo la sua camicia.

Quanto costa la camicia di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip?

Quando Lulù Selassié si è avvicinata a Manuel Bortuzzo per dargli un bacio sul petto, lui l’ha subito frenata e quasi allontanata, preoccupandosi solo di non sporcare la camicia con il trucco della ragazza. Manuel ha infatti frenato Lulù con queste parole: “La camicia, ti prego. Questa camicia costa tantissimo“. Ma quanto costa la camicia indossata da Bortuzzo in quel momento? Stando a quanto fa sapere Fanpage, il capo appartiene alla casa di moda ETRO, ed è descritto sul portale come “camicia in cotone con fiori pop art”. Il costo è quello di 275,00 euro, una cifra sicuramente molto importante per una camicia. Tanto da portare Manuel ad allontanare Lulù per la paura che si potesse sporcare.

