Manuel Bortuzzo, nuovo sgarro a Lulù Selassiè/ “Voleva dormire con me, salvato da GF”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, capitolo chiuso definitivamente? Mentre la ragazza continua a tentarle tutte pur di riavvicinarsi a lui, Manuel continua a lanciare segnali inequivocabili, palesando di non voler approfondire ulteriormente questo rapporto. L’ultimo è arrivato nel corso di una chiacchierata con Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni.

Quando Soleil ha rivelato che Katia Ricciarelli le ha proposto di dormire con lei, Manuel ha raccontato un retroscena che riguarda proprio Lulù. Pare che la ragazza abbia chiesto al Grande Fratello di poter dormire in camera con Manuel che, come noto, ha una camera a parte in cui dorme da solo. La produzione le ha però negato questo piacere. Una decisione che Bortuzzo ha apprezzato.

Manuel Bortuzzo contento che il Grande Fratello abbia negato a Lulù la possibilità di dormire con lui

Chiacchierando sull’episodio, Manuel, di fronte ai compagni, ha infatti simpaticamente ringraziato il Grande Fratello per non aver accettato la proposta di Lulù Selassiè di dormire in camera con lui. Un ennesimo gesto del ragazzo che conferma il distacco dalla Selassiè. D’altronde anche Franco Bortuzzo, papà di Manuel, sembra non apprezzare Lulù, tanto da dichiarare: “Non è il suo tipo, obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto.” Parole poi criticate dai sostenitori di Lulù.

