Franco Bortuzzo contro Lulù Selassiè/ Il web attacca il padre di Manuel: è bufera

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo, scatena la polemica sul web per una storia pubblicata su Instagram. Il padre del concorrente del Grande Fratello Vip 2021, sul proprio profilo Instagram, ha ricondiviso il post di una pagina in cui i protagonisti sono Soleil Sorge e Manuel. “Lo sai che io ancora non sono stata nella tua camera?“ chiede Soleil e Manuel risponde – “Vuoi venire?“. “Facciamo una cenetta romantica?” scherza Soleil e Manuel chiude il discorso con un “Certo“. Sul post, poi, si legge il seguente commento: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip…“.

Il dialogo tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge nella storia condivisa da Franco Bortuzzo, stando a quello che racconta il popolo del web, risalirebbe alle prime settimane del Grande Fratello Vip 2021. Tuttavia, la scelta del padre di Manuel di ricondivdere il post con un commento con un riferimento a Lulù in un momento di gelo totale tra Manuel e la Selassiè ha scatenato la dura reazione del popolo del web.

Franco Bortuzzo nel mirino del web: il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 difende Lulù Selassiè

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 punta il dito contro Franco Bortuzzo su Twitter. Il riferimento a Lulù Selassiè in un post dedicato a Manuel e a Soleil Sorge non è piaciuto al popolo di Twitter. “La povertà dell’anima in una semplice foto”, cinguetta un’utente pubblicando il post del signor Bortuzzo.

“Franco Bortuzzo non si smentisce mai… Alimenta ancora più odio di quanto già c’è né nei confronti di Lulù… Che schifo!!!“, aggiunge un’altra utente. E ancora: “Volevo rivolgere i miei complimenti alla famiglia Selassié che non scende a certi livelli. Aumentare l’odio sui social per Lulù che potrebbe essere vostra figlia anche no,ha sbagliato nei confronti di Manuel, ha chiesto scusa,ma ora basta. M è grande può sbrigarsela da solo”. Alfonso Signorini mostrerà il post del signor Bortuzzo a Lulù nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021?

Franco Bortuzzo non si smentisce mai nella sua ridicolaggine… Alimenta ancora più odio di quanto già c'è né nei confronti di Lulù… Che schifo!!! #gfvip pic.twitter.com/42HmUfplIW — Fabiola (@Fabiola63445821) November 18, 2021

Volevo rivolgere i miei complimenti alla famiglia Selassié che non scende a certi livelli.

Aumentare l'odio sui social per Lulù che potrebbe essere vostra figlia anche no,ha sbagliato nei confronti di Manuel,ha chiesto scusa,ma ora basta.M è grande può sbrigarsela da solo.#gfvip pic.twitter.com/QqjogDlnmZ — ⭐Sheila⭐ (@sheilalafranca) November 18, 2021





