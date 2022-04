Manuel Bortuzzo, papà Franco: “Lulù non era quella giusta”/ “Rimpiango le sue ex”

La notizia di gossip delle ultime ore è senza dubbio la fine della storia d’amore fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 2021, sembravano destinati ad una lunga vita di affetto, ma come un fulmine a ciel sereno è giunta nella giornata di ieri la notizia della loro “separazione”. Entrambi hanno fatto capire di essere incompatibili, ma Lulù Selassiè ha puntato il dito nei confronti di “terzi” che avrebbero di fatto ostacolato la relazione fra i due. Non è ben chiaro a chi si riferisca, ma intanto è uscito allo scoperto Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, che ha spiegato chiaramente che la Princess non sarebbe la persona adatta per il figlio.

Intervistato dai microfoni di Giada Di Miceli durante il programma radiofonico “Non Succederà Più”, in onda su Radio Radio, ha commentato: “In quelle circostanze [al Grande Fratello Vip, ndr], si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. – così come si legge su IsaeChia.it – Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no”.

FRANCO BORTUZZO SU MANUEL E LULU’: “LE SUE EX ERANO RAGAZZE STUPENDE”

Franco Bortuzzo ha quindi parlato anche delle vecchie fidanzate di Manuel, spiegando che di rimpiangerle tutte in quanto erano “ragazze stupende e con un carattere molto generoso”. Poi ha aggiunto: “Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”. Secondo Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, Lulù era la ragazza perfetta per Manuel Bortuzzo, sottolineando l’evidente trasporto del nuotatore nei confronti della Principessa, ma per Franco non è affatto così…

