Manuel Bortuzzo, piovono critiche sul web/ “Basta illudere Lulù Selassié, incoerente”

Un tira e molla che non piace più al pubblico del Grande Fratello Vip quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due hanno vissuto un’intensa passione all’interno della Casa, poi proprio Manuel ha allentato la presa, raffreddando il rapporto e allontanandosi da lei. Una disperata Lulù ha cercato di riavvicinarsi a lui e, pochi giorni fa, un nuovo passionale bacio ha suggellato un riavvicinamento. Si è però trattato di un momento isolato, visto che Manuel è tornato a porre distanze tra loro.

L’ultimo gesto che conferma questa tesi è arrivato in un filmato pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale del programma. In questo Lulù allunga la mano per prendere quella di Manuel che però la ritrae, scostandosi. Gesto apparso a molti utenti evidente e che ha scatenato nuove critiche sulla coppia, Manuel in primis.

Piovono critiche per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

A non piacere a buona parte del pubblico del Grande Fratello Vip è proprio il comportamento di Manuel Bortuzzo che illuderebbe Lulù con comportamenti ambigui, poco decisi. Sul web sono tantissimi i commenti negativi per Manuel proprio a causa di questo atteggiamento: “Mi dispiace ma Manuel non mi piace…poco coerente…sapendo cosa prova Lulu perché continua con questo tira e molla?”, si chiede un utente. E ancora c’è chi scrive: “Poverina qualcuno aiuti a capire a questa ragazza, lui è pessimo”; “poi dicono che la pazza è lei sta giocando con i sentimenti di una ragazza fragile hai rotto”. Un argomento, questo, che Signorini potrebbe snocciolare nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

