Manuel Bortuzzo, regalo speciale di San Valentino per Lulù Selassiè/ “Stasera…”

Per la serata di San Valentino sono in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip una serie di sorprese d’amore. Non solo l’ingresso di Alex Belli questa sera ma anche il ritorno di Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino ha in progetto una bellissima sorpresa per Lulù Selassiè e ne ha dato un’anticipazione con un tweet che mostra una foto in cui tiene tra le mani un paio di scarpe rosse col tacco e sotto due iniziali: la M di Manuel e la L di Lulù.

Un dono speciale che Manuel è pronto a fare questa sera alla principessa nel corso di una sorpresa che la Selassiè, d’altronde, attende con ansia. In questi giorni infatti Lulù ha vissuto più di un momento difficile proprio a causa della mancanza di Manuel. Ciò che più desidera è poter trascorrere questa serata insieme a lui.

Proprio del suo rapporto con Lulù Selassiè, Manuel è tornato a parlarne nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando il grande desiderio di andare a vivere con lei dopo il Grande Fratello Vip. “[…] vogliamo stare insieme tutti i giorni. – ha ammesso Manuel – Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è stare insieme”. Ha quindi chiarito i suoi dubbi iniziali su questa storia d’amore: “Pensavo di non riuscire ad amarla. In realtà dopo ogni scontro andavamo in camera e ci abbracciavamo piangendo, ci chiedevamo scusa e decidevamo di riprovarci. Quando ci siamo davvero capiti, tutti i problemi sono stati messi da parte e ci siamo lasciati andare.”

