Manuel Bortuzzo rilegge la lettera della ex Federica e piange/ Altro “schiaffo” a Lulù

Manuel Bortuzzo nuovi scontri con Lulù Selassié

Continua l’avventura di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni il ragazzo è apparso più cupo del solito e il suo malumore ha portato a nuovi confronti/scontri con Lulù Selassié: i due, infatti, non riescono a trovare un equilibrio nel loro rapporto e le loro esigenze, quasi opposte. Lulù ricopre di attenzioni Manuel, che invece vorrebbe più spazi e meno pressioni. Inoltre nelle ultime ore Manuel è andato a rileggere la lettera che gli ha scritto l’ex fidanzata Federica Pizzi. I due sono stati fidanzati pochi mesi, dall’inizio del 2021 fino a poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

“Ti scrivo questa lettera perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va anche oltre questo. E tu lo sai. Però, nelle ultime due settimane, io che ti conosco molto bene, so che è successo qualcosa… Non vedo più quella luce nei tuoi occhi. Non vedo più le risate che appaiono sul tuo volto, riempiono lo schermo e fanno luce”, aveva scritto Federica in una delle prime puntate del reality show di Canale 5.

Manuel Bortuzzo piange leggendo la lettera della sua ex

In un video apparso sui social si vede Manuel Bortuzzo leggere le parole dell’ex fidanzata e commuoversi profondamente: “Manuel ha riletto la lettera di Federica e ha detto sotto voce ‘ma di che vogliamo parlare’ e ha scosso la testa. Tutto questo dopo aver parlato l’ennesima volta con Lulù che non capisce niente”, ha scritto un utente di Twitter, commentando le immagini. Perché Manuel ha voluto rileggere la lettera della sua ex fidanzata? Forse nelle parole di Federica ha trovato quel confronto di cui ha bisogno e che non riesce a trovare in Lulù? Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha perso la pazienza con la principessa etiope, quando gli ha chiesto delucidazioni in merito al suo malumore: “In che ca**o di cespuglio mi sono messo! Sono molto chiaro te l’ho detto. Posso essere lasciato in pace adesso?”.

Manuel ha riletto la lettera di Federica ex sua, e ha detto sotto voce ma di che vogliamo parlare e scuote la testa, però non si è registrato, tutto questo dopo aver parlato l’ennesima volta con Lulù che non capisce niente #gfvip @GrandeFratello domani fate vedere questo pic.twitter.com/LbTnIq89bu — Anna (@Anna110980) November 11, 2021





