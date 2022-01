Manuel Bortuzzo risponde agli haters: fidanzamento ufficiale con Lulù?/ Oggi la presenta al fratello Kevin…

Manuel Bortuzzo: pronto a lasciare la casa del GF Vip?

Dopo l’uscita di Aldo Montano la sfera emotiva di Manuel Bortuzzo è stata stravolta, a influenzare negativamente sul suo stato d’animo c’è una condizione di salute in questo momento non buona. In compenso la storia sentimentale con Lulù Selassié sembra proseguire bene e nonostante qualcuno all’interno della Casa metta in dubbio la loro unione, la coppia sta vivendo momenti sereni e felici. L’atleta è molto attratto dalla Selassiè, tanto da lasciarsi andare a complimenti: “Non ho mai avuto una ragazza così bella con le ciglia lunghe”. Prima di Capodanno Manuel ha comunicato ai suoi compagni di viaggio che lascerà il Grande Fratello entro fine mese, a confermare la notizia è stato il padre che raggiunto al telefono da Fanpage.it ha precisato che uscirà dalla Casa il 14 o il 17 gennaio e non incorrerà in nessuna penale perché è per motivi di salute.

Manuel Bortuzzo è dimagrito 6-7 chili, ha perso molta massa muscolare, deve tornare a riprendere i suoi abituali allenamenti. Anche per quanto riguarda l’alimentazione, l’ex nuotatore non sta seguendo una dieta appropriata alle sue condizioni fisiche.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié vivono momenti di tenerezza non soltanto quando sono da soli ma si lasciano andare a baci e coccole anche in presenza di altri inquilini. Nei giorni scorsi la coppia si è lasciata andare a un ballo la cui coreografia è stata realizzata da Carmen Russo. Sulle note di Grease, Manuel e Lulù si sono lanciati in una sequenza di volteggi. I due finalmente hanno superato la crisi delle scorse settimane e ora appaiono sorridenti e sereni uno accanto all’altro. Manuel è così innamorato di Lulù che ha difeso la sua storia dagli attacchi di Katia Ricciarelli. La cantante lirica parlando con Manila ha detto: “Non capisco Manuel come fa a stare con una così“.

In confessionale l'ex nuotatore ha risposto all'ex di Baudo prendendo le difese di Lulù: "Katia con tutto il rispetto io non mi permetterei di dire determinate parole, anche meno. Poi di come faccio a stare con lei sono ca*zi miei, di sicuro non tuoi". Manuel era assente quando Katia ha litigato con la principessa Selassiè, a raccontargli come sono andate le cose è stata la stessa Lucrezia. Di fronte agli insulti che la sua fidanzata ha ricevuto dalla Ricciarelli, l'ex nuotatore ha espresso il desiderio di parlarle di persona. Manuel nei giorni scorsi ha lanciato un appello a Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, il desiderio di Bortuzzo è poter rivedere il suo amico. La donna ha replicato: "Se solo per una sorpresa…".

