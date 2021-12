Manuel Bortuzzo, sconto pena per chi ha sparato?/ Papà Franco posta foto choc…

Manuel Bortuzzo, si va verso un nuovo sconto della pena a chi ha sparato? Questa è l’ipotesi che ha cominciato a circolare in queste ore, dopo la notizia secondo cui la Corte di Cassazione ha deciso di aprire un secondo processo per il tentato omicidio del nuotatore, che nel febbraio 2019 venne ferito con colpi di arma da fuoco. Un ulteriore appuntamento in aula che servirà a valutare l’aggravante della premeditazione da parte dei due imputati che hanno premuto il grilletto, che sono stati condannati in secondo grado a 14 anni e due mesi.

L’aspetto più clamoroso di questa vicenda risiede però nel fatto che, qualora non emergesse l’intenzionalità del gesto da parte loro, per loro sarebbe probabile uno sconto di pena. Franco Bortuzzo, padre del concorrente del Grande Fratello Vip 2021, non ha voluto commentare questo possibile scenario, limitandosi a rispondere così ai microfoni di Fanpage.it: “Non commentiamo e abbiamo fiducia nella giustizia che prende il suo corso”. Un concetto reiterato successivamente sul suo profilo Instagram, dove ha postato una fotografia choc, che ritrae Manuel in un letto d’ospedale, intubato, subito dopo esser estato ricoverato.

MANUEL BORTUZZO, IL PAPÀ FRANCO: “LE ARMI VANNO USATE PER…”

Franco, in riferimento alla vicenda di suo figlio Manuel Bortuzzo, ha postato poche ore fa l’istantanea di cui vi riferivamo poche righe fa, aggiungendo il seguente commento: “Confido ancora nella giustizia, ma le armi vanno usate per chi ha il diritto e il dovere per usarle”. Rammentiamo che il talento azzurro del nuoto venne colpito da alcuni proiettili alla schiena nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 2019 mentre era fermo davanti a un distributore automatico di sigarette con la sua ragazza.

Gli spari giunsero da uno scooter su cui viaggiavano Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che avrebbero aperto il fuoco per via di un regolamento di conti, in quanto avevano scambiato Manuel per il ragazzo con il quale avevano avuto un pesante litigio pochi minuti prima. Purtroppo, però, quell’errore è costato davvero caro, perché Bortuzzo è costretto adesso alla sedia a rotelle per via delle lesioni alla colonna vertebrale.

