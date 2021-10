Manuel Bortuzzo/ Sogna di uccidere Soleil Sorge al GF Vip, ma in realtà…

Manuel Bortuzzo sta prendendo in giro Lulù?

Manuel Bortuzzo ha creato qualche malumore sui social dopo al puntata scorsa del Grande Fratello Vip in cui Lulù Selassié ha confessato essere stata al centro di una brutta vicenda di “porn revenge”, dopo che un ragazzo, con il quale ha avuto una relazione, l’ha minacciata di mettere in pubblico sui social sue immagini senza veli. Il pubblico da casa non ha apprezzato la freddezza con cui il nuotatore ha accolto le rivelazioni della principessa: “Sei stato freddo”, “Sei un iceberg” e “Un pezzo di ghiaccio”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Ovviamente una buona fetta di pubblico lo difende: “Se a voi piace Lulù ben venga. Manuel si sarà anche comportato male nei suoi confronti ma questa santificazione e questo farla passare come la povera fatina innocente anche no, perché è inutile che si vanta di essere super sensibile e poi dà delle merde a delle persone”, ha scritto un fan di Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e l’interesse per Soleil Sorge

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo e Aldo Montano hanno condiviso l’importanza che lo sport ha nella loro vita e che potrebbe essere fonte di insegnamento anche per il resto dei concorrenti e per il pubblico. “Quello che la gente non capisce è che noi siamo così grazie allo sport, lo sport ti insegna a buttare giù, a soffrire in silenzio, a non lamentarsi”, ha detto Manuel.

Nelle ultime ore il nuotatore ha fatto una dichiarazione su Soleil Sorge che ha sorpreso tutto dentro la casa: “Un interesse c’è.Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei”, ha confessato l’ex schermidore. Come reagirà Lulù quando scoprirà queste dichiarazioni di Manuel?

