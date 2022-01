Manuel Bortuzzo storia d’amore con Lulù al capolinea?/ La possibile uscita…

Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più amati questa edizione del Grande Fratello Vip, sia dal pubblico che dai suoi compagni di viaggio: gentile, simpatico, buono, il vip non ha mai problemi con nessuno e vive intensamente la sua storia d’amore all’interno della Casa con la principessa Lulù Selassié. L’unico evento problematico recente, in cui è stato coinvolto anche Manuel, riguarda la lite tra le Selassié e Manila Nazzaro: l’ex miss Italia è stata fortemente criticata dalla sorella delle Selassié e né loro né Manuel l’hanno difesa da questi attacchi. Manila ha detto di esserci rimasta male, che avrebbe voluto almeno una pacca sulla spalla e una parola gentile da parte di Manuel e da parte delle Selassié.

Manuel Bortuzzo perché lascia il GF Vip?/ “Visite mediche”, le possibili date

Carmen Russo, qualche sera fa, ha proposto ai ragazzi di fare il gioco dei pregi e difetti per presentarsi ai nuovi arrivati. La donna ha chiesto quali fossero i pregi ed i difetti dei vip e Manuel ha detto che secondo lui il suo più grande difetto è quello di essere un gran pessimista e di essere troppo tragico. Valeria, invece, ha detto che è sorpresa, come tutti, dalla sua immensa forza.

Katia Ricciarelli, scoppia il caso Manuel Bortuzzo/ Rotto il sodalizio, arriva la nomination?

Manuel Bortuzzo via dal Grande Fratello Vip, e Lulù?

Una notizia bomba che sta sconvolgendo il pubblico del Grande Fratello Vip è la possibile uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa del Grande Fratello a metà gennaio. Anche il padre del giovane nuotatore aveva già anticipato un possibile abbandono della Casa da parte del figlio, per questioni lavorative. Sarà vero oppure no? E soprattutto, come reagirà Lulù Selassié a questa notizia? La coppia, dopo alcune incomprensioni iniziali, sembra ora sempre più unita, nonostante all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 alcuni concorrenti non vedano di buon occhio questa relazione soprattutto per via di Lulù. Giucas Casella e Katia Ricciarelli hanno accusato la principessa di intossicare Manuel.Una sua possibile uscita rischia di mandare in crisi la storia d’amore con Lulù, questo quello che teme molta parte del web anche considerando il bisogno di fisicità che ha la principessa in questo rapporto.

Lulù Selassié, dalla lite con Manila alla polemica con Soleil/ Il web si spacca

L’idea di Manuel Bortuzzo, comunque, sembrerebbe quella di andare via: il suo sogno sarebbe infatti quello di partecipare a gare paralmpiche. Interpellato da Katia Ricciarelli e Carmen Russo, Manuel ha detto: “Io me ne vado o il 14 o il 17 di gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”. Il 14 gennaio è un venerdì e il 17 un lunedì, giorni delle dirette del Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA