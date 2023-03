Manuel Bortuzzo vince i 200 metri/ “Ho dovuto rimparare a nuotare”. Sogna Parigi 2024

Manuel Bortuzzo: vince nei 200 metri alle Para Swimming World Series

Nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro si è svolta la manifestazione sportiva Para Swimming World Series, dedicata al nuoto paralimpico. Tra gli atleti in gara con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico c’era anche l’ex gieffino Manuel Bortuzzo. Per lui sono state le prime gare importanti dopo che quattro anni fa a Roma un colpo di pistola esploso per uno scambio di persona lo ha lasciato su una sedia a rotelle. Manuel è arrivato quarto nei 100 metri e ha vinto i 200 metri, battendo nel duello finale Giuseppe Conticelli.

RIFORMA RDC/ Povertà e lavoro, due temi da affrontare in modo diverso

Intervistato dal Tg Regionale, Manuel Bortuzzo ha svelato che nonostante fosse una promessa del nuoto non è stato semplice rimettersi in gioco: “Non è stato facile perché vengo dal nuoto, in questo nuoto è tutto diverso ho dovuto rimparare a nuotare. La cosa più difficile è stato cancellare quello che avevo fatto prima e basarmi sul niente. L’ho fatto per 20 anni, cancellare 20 anni di sport di nuoto non è stat affatto semplice. Ora piano piano ci sto riuscendo”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Anief protesta contro il Governo (ultime notizie)

Manuel Bortuzzo sogna le Paralimpiadi di Parigi del 2024

Il sogno di Manuel Bortuzzo ora è quello di qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi del 2024: “Posso arrivarci. Ce la metterò tutta, da qui a qualche mese lo sapremo già… ci siamo quasi”, ha detto il nuotatore ai microfoni della Rai. Nonostante il successo ottenuto con la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Manuel ha deciso di continuare a nuotare: “Mi sono sempre ritenuto un atleta nella mia vita, questo è il mondo che mi appartiene. posso dare un po’ più di esposizione mediatica sono contento, spero di riportare tutti in alto. Se posso fare qualcosa per la mia squadra ben venga. Le cose belle vanno portate in alto”.

GOVERNO ALLA PROVA DEL FISCO/ "Il tabù da sfidare è la riduzione della spesa"













© RIPRODUZIONE RISERVATA