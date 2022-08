Manuel Bortuzzo vola in Africa/ Il sogno dopo il GF vip: “Il Paradiso non é…”

Grande Fratello vip 6, Manuel Bortuzzo parte per il Sud Africa

Dopo essersi imposto come uno degli indiscussi protagonisti del Grande Fratello vip 6, anche grazie alla lovestory avviatasi dopo alti e bassi nella conoscenza intrapresa con Lulù Haile Selassié nella Casa dei vipponi, Manuel Bortuzzo sceglie di viversi del relax lontano da occhi indiscreti e dall’obiettivo dei paparazzi.

Reduce dal naufragio della lovestory intrapresa con la principessa etiope Lulù, Manuel ha scelto di volare al caldo del Sud-Africa, per una vacanza che lo terrà sicuramente lontano dal chiacchiericcio mediatico che ora lo coinvolge per via della rottura con Lulù, avvenuta subito dopo la sua esperienza TV intrapresa al Grande Fratello vip 6, per cui é accusato di aver strumentalizzato la sua frequentazione avviata con l’etiope per visibilità e business.

Il viaggio che ora vede protagonista Manuel Bortuzzo é all’insegna della suggestiva bellezza del continente nero, dove regnano fauna e flora, una meta che senz’altro aiuta l’ex Grande Fratello vip a ricaricare le energie. “Il Paradiso é un posto non troppo lontano” , é la descrizione che Manuel Bortuzzo non a caso affibbia all’esperienza intrapresa in Sud Africa insieme all’amico per la pelle Alex Castelluccio, a corredo di un post condiviso con il popolo del web su Instagram.

Il sogno nel cassetto di Manuel Bortuzzo

La meta vacanziera da parte dell’ex Grande Fratello vip é evidentemente scelta per tenersi al riparo da fonti di tensione e stress e con l’intento di tornare nel pieno delle forze, con il grande sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi, come ripreso dal beninformato Thepipolgossip.

Riuscirà l’ex Grande Fratello vip 6 a coronare il suo sogno? Nel frattempo circola la voce che vedrebbe Manuel Bortuzzo tra i papabili candidati per il posto di concorrente ad una nuova edizione del Grande Fratello vip, mentre si fa sempre più vicino l’inizio del Grande Fratello vip 7.











